Ґаль Ґадот в образі total black вирушила на побачення з чоловіком (фото)

Ґаль Ґадот і її чоловік сходили повечеряти в Західному Голлівуді.

38-річна ізраїльська акторка Ґаль Ґадот вирушила на вечерю зі своїм чоловіком, 48-річним ізраїльським бізнесменом Джароном Варсано, в елегантному вбранні. Подружжя провело час із друзями в італійському ресторані Madeo в Західному Голлівуді. Про це пише Daily Mail.

Зірка "Диво-жінки" була шикарною в широких чорних штанах, чорному блейзері й обтислому чорному топі з глибоким вирізом. Образ total black — це класика, яка завжди має елегантний і модний вигляд. Мама трьох дітей зібрала своє темне волосся в гладкий низький хвіст і несла крихітну сумочку. Свій образ Ґадот доповнила сандалями з ремінцями.

Вбрання Джарона гармоніювало зі вбранням його дружини. Він був одягнений у чорний светр із круглим вирізом і чорні штани.

Нагадаємо, минулого тижня Ґаль Ґадот провела із сім'єю святкові вихідні, присвячені Дню пам'яті. Зірку помітили під час обіду в барі Pitti у Нью-Йорку зі своїми двома старшими доньками — Альмою та Майєю. Акторка також виховує з чоловіком молодшу доньку Даніеллу, якій наприкінці червня виповнюється два роки.

Також Фокус писав, що Ґаль Ґадот відвідала церемонію перерізання стрічки в реконструйованому магазині Tiffany & Co у центрі Нью-Йорка. Вона позувала поряд із 30-річним Александром Арно, сином 74-річного французького бізнес-магната Бернара Арно.