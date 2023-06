Списано з Брітні Спірс. З'явилися перші відгуки на скандальний серіал "Ідол"

Фанати не в захваті від нового проекту Лілі-Роуз Депп, а ЗМІ зазначають, що персонаж Джослін повністю списаний із Брітні Спірс.

Вийшов перший епізод обговорюваного серіалу цього літа — проєкту "Ідол" з Лілі-Роуз Депп та Абелем Тесфає (The Weeknd). У мережі вже з'явилися перші відгуки глядачів, які переглянули серіал, а таблоїди зазначають, що головну героїню Джослін, яку грає Депп, списано з кумира нульових Брітні Спірс. Хоч творці серіалу це заперечували. Про це пише Daily Mail.

Прем'єра серіалу відбулася на Каннському кінофестивалі й уже тоді критики були не в захваті, заявивши, що в серіалі дуже багато наготи та відвертих сексуальних сцен.

Серіал зрештою отримав не найвищі цифри, як для проєкту HBO. Він стартував із 913 тисячами глядачів, що на 17% менше, ніж під час запуску "Ейфорії". Глядачам після прем'єри першої серії на НВО здалося, що проєкт надто "токсичний" та "тривожний".

На популярному сайті Rotten Tomatoes в "Ідола" зараз рейтинг 27%, тоді як у "Білого Лотоса" рейтинг 91%, а у "Ейфорії" — 88%.

Після таблоїди зазначили, що персонаж співачки Джослін, яку грає Лілі-Роуз Депп, повністю списано з Брітні Спірс. Навіть деякі сценічні костюми нагадують убрання Брітні, яка стала поп-принцесою на початку 2000-х.

Далі можливі спойлери

За сюжетом "Ідола", Джоселін (Лілі-Роуз Депп) під час фотосесії обговорює зі своїм менеджером, наскільки вона може оголитися. Після стає відомо, що у головної героїні нещодавно померла мати, і вона не впевнена, що її новий альбом буде успішним. Після знайомства з героєм The Weeknd — Теодросом, Джослін заявляє, що їй подобаються "флюїди насильства", що виходять від нього.

Як створювалася перша серія серіалу "Ідол"

Глядачі зазначили, що Лілі-Роуз постійно з'являється в кадрі напівоголеною, тож ті, хто дивився серіал з батьками, почувались незручно. А ще їм не сподобалося, що багато курить.

Паралелі з кар'єрою Брітні Спірс

У серіалі Джослін порівнюють із Брітні Спірс, хоч Лілі-Роуз Депп і заявляла, що її персонаж не ґрунтується на конкретній персони. Вона навіть зазначала, що більше надихалася Шерон Стоун в "Основному інстинкті".

За сюжетом Джослін повертається на сцену, випускаючи новий сингл, де вона називає себе "секс-фриком".

Для багатьох це стало посиланням на епоху Blackout Спірс у 2007 році, коли співачка публічно боролася зі своїм психічним здоров'ям після розлучення з танцюристом Кевіном Федерлайном.

На танцювальному поп записі Брітні співала про славу, секс і пильну увагу ЗМІ в таких треках, як Gimme More, Piece of Me, Radar і Freakshow та Get Naked (I Got a Plan).

Чутки про потенційну участь Спірс у шоу виникли у травні 2022 року, після того вона поділилася своїм відео з Левінсоном та The Weeknd. Але підтвердження, що вона з'явиться у серіалі, не надходило.

У нещодавніх інтерв'ю Депп сказала, що вона була б "поза себе від радості", якби Спірс подивилася серіал.

"Я велика шанувальниця Брітні. Я думаю, що вона неймовірна, і я так поважаю і захоплююсь нею, тому, звичайно, я був би у нестямі від радості, якби вона подивилася шоу", — говорила Лілі-Роуз.

Брітні Спірс була зіркою в дитинстві, яка здобула популярність на телебаченні, перш ніж звернулася до музики. У серіалі з'ясовується, що Джослін мав такий самий шлях до слави.

Брітні Спірс, як відомо, була частиною Клубу Міккі Мауса в дев'яностих, разом з Джастіном Тімберлейком, Крістіною Агілерою та Раяном Ґослінґом.

Потім вона розпочала свою сольну музичну кар'єру у 1999 році зі своїм хітом Baby One More Time.

В "Ідолі", коли Джослін зустрічається з журналістом Vanity Fair, з'ясовується, що вона — дитина-зірка, яка прославилася в шоу під назвою Rock House.

Керівник її звукозаписної компанії стверджує, що хореографія є "даниною поваги" Брітні. А потім вони зазначають, що преса була жорстокою з Брітні, але "Джослін не спишуть".

За минулі роки стало відомо, як на кар'єру Брітні вплинули колишній менеджер Ларрі Рудольф, колишній бізнес-менеджер Лу Тейлор та її батько Джеймі Спірс.

Співачка торкнулася теми того, що інші контролюють її імідж, у своєму треку 2001 року Overprotected.

І у Джослін, і у Брітні є найкращі друзі, які також працюють їхніми особистими помічниками. В "Ідолі" – це Лея. У Спірс була Феліція "Фе" Кулотта.

У фотосесії Джослін цитує знамените вбрання Брітні з червоного бісеру. А коли вона з'являється в червоному халаті, який відкриває її груди, то координатор інтимної близькості зупиняє зйомку, щоб нагадати фотографу про дуже строгу заборону на наготу.

У 1999 році Брітні шокувала громадськість, коли з'явилася на обкладинці Rolling Stone у спідній білизні з плюшевою іграшкою.

Культове зображення було зроблено Девідом Лашапелем, який багато разів працював зі співачкою, коли їй було лише 17 років.

У 2011 році Лашапель говорив в інтерв'ю GQ: "Я сказав: "Давайте продовжимо і зробимо всю цю Лоліту". Вона зрозуміла це. Вона знала, що це змусить людей говорити про неї".

Лашапель наполягав, що Брітні була згодна, а сама співачка стверджувала, що не зовсім розуміла, що відбувається.

Теодрос, який грає The Weeknd, також має реальний прототип. Це колишній менеджер Спірс — Сем Луфті.

Сцена з "Ідола"

Вперше він з'явився у найближчому оточенні співачки у 2007 році, а вже у 2009 році було винесено заборонний судовий наказ, який забороняє Луфті наближатися до Брітні протягом трьох років після того, як її батьки висловили у суді свої побоювання щодо нього.

У процесі подальшого судового процесу Луфті заявив, що як менеджер Спірс він допомагав їй вибирати пісні та обкладинки для її альбому Blackout, а також допомагав їй знімати музичне відео. Він також стверджував, що їздив зі Спірс до Лас-Вегасу, щоб вивчити можливість проживання у великому готелі, щоб вона могла оселитися зі своїми синами під час нічних виступів.

При цьому вся команда "Ідола" визнає схожість головної героїні з Брітні Спірс, але наполягають на тому, що це пов'язано з тим, що її історія є звичайною у світі сучасної музики.

Виступаючи на пресконференції на Каннському кінофестивалі в травні, Сем Левінсон похвалив Спірс як "одну з найбільших поп-зірок усіх часів", але наголосив, що шоу "не намагається розповісти історію про якусь конкретну поп-зірку".

"Ми більше дивимося на те, як світ сприймає поп-зірок і який тиск він чинить на них. Це постійний пресинг — бути тим, ким усі хочуть, щоб ти був. Це самотнє життя", — заявив Левінсон.

Говорячи з The New York Times, The Weeknd заявив: "Йдеться зовсім не про Брітні, але як ми можемо не черпати натхнення у Брітні, у Мадонни, у кожної попзірки, яка пережила якийсь серйозний біль? Я завжди називав Лілі однієї зі творчинь шоу, тому що я не міг написати Джослін, поки ми не дізналися, хто її зіграє".

Нагадаємо, раніше на захист скандального серіалу виступила Шерон Стоун. Вона заявила, що Лілі-Роуз та Абель Тесфає (The Weeknd) у серіалі виглядали "дуже впевнено".