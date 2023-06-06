Стало відомо, який титул отримає принцеса Шарлотта після коронації Вільяма

Онука Чарльза ІІІ може кардинально змінити сучасну монархію.

Стало відомо, який титул отримає принцеса Шарлотта після коронації свого батька, принца Вільяма. Про це пише OK! Magazine.

Оскільки одного разу вона стане старшою дочкою суверена, коли принц Вільям сяде на престол, принцесу Шарлотту можуть назвати королівською принцесою — нинішній титул принцеси Анни, доньки королеви Єлизавети ІІ.

Однак королівський експерт сумнівається, чи донька Кетрін Міддлтон взагалі використовуватиме офіційний стиль, якщо королівська родина продовжуватиме модернізуватися настільки, як це робилося в останні роки.

Королівська експертка каже: "Я думаю, що ми будемо в дуже сучасній епосі, коли настане час. Я сумніваюся, чи захоче Шарлотта обтяжуватися новими титулами. Вона може бути працюючою жінкою до того часу. Усе може змінитися в наступному поколінні".

Принцеса Шарлотта Фото: Getty Images

"Мені здається оптимальним варіантом, що вона може стати королівською принцесою. Це набагато більш традиційний шлях, коли старша донька стає королівською принцесою, тому, якби я збиралась зробити на це ставку, це, ймовірно, було б саме так".

"Але я також думаю, що вона може відчувати, що хоче залишитися просто принцесою Шарлоттою. У нас є Вільям і Кетрін, які досить часто говорять громадськості називати їх на ім'я, тож, можливо, їхня донька наслідує їхній приклад", — додала експертка.

Принцеса Шарлотта Фото: Getty

Нагадаємо, чому, на думку брата Кейт Міддлтон, її дітям пощастило.

Також Фокус писав про те, що принцеса Шарлотта не зробила обовʼязковий реверанс перед королевою Каміллою.