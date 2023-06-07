Дівчина Аль Пачіно вперше вийшла у світ після новин про вагітність (фото)

Дівчина щосили намагалася приховати свій живіт від папараці.

Вагітна подруга Аль Пачіно, 29-річна Нур Альфаллах, була помічена біля машини в Лос-Анджелесі. Дівчина розмовляла телефоном і намагалася приховати свій живіт від фотографів. Про це повідомляє PageSix.

Поруч із нею не було 83-річного американського актора Аль Пачіно, і дівчину до медичного центру супроводжувала її мама. Альфаллах обрала мішкуватий одяг, що напевно не було видно зростаючий живіт.

Вона була одягнена в повністю чорний костюм, доповнюючи образ чорним шкіряним пальто з хутряним оздобленням, кросівками Adidas у чорно-білу смужку та сонцезахисними окулярами. Альфаллах відвернулася від папараці, коли її мама, яка теж була одягнена у все чорне, допомогла їй сісти у чорний позашляховик.

І Пачіно, і Альфаллах не з'являлися на публіці відколи 30 травня стало відомо, що дівчина перебуває на восьмому місяці вагітності його четвертою дитиною. Зірка "Хрещеного батька" був "шокований", дізнавшись про цікаве становище коханої. Інсайдер стверджує, що хоча Пачіно мав застереження, тест ДНК показав, що він дійсно є батьком майбутньої дитини.

Нагадаємо, що відомо про вагітну кохану Аль Пачіно.

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