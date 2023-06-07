Тренер з етикету Меган Маркл розчарований поведінкою герцогині

Едмунд Фрай навчав дружину принца Гаррі королівського етикету перед першою зустріччю з Єлизаветою ІІ.

Колишній тренер королівського етикету Едмунд Фрай висловлює розчарування Меган Маркл і принцом Гаррі, стверджуючи, що вони "заплямували" свої королівські зв’язки. Про це пише Daily Mail.

Екстренер герцогині Сассекської з королівського етикету висловив своє розчарування поведінкою королівського подружжя після того, як вони залишили королівську родину. Фрай вважає, що пара "заплямувала" свої королівські зв’язки, нехтуючи встановленими протоколами.

Чоловік спочатку познайомився з Меган у 2017 році та навчив її правильному етикету перед офіційною зустріччю з королевою Єлизаветою ІІ. Однак його думка про пару змінилася. Фрай розкритикував публічні висловлювання принца Гаррі про його родину, заявивши, що звичайні люди не будуть так говорити про своїх сусідів.

Учитель етикету підкреслив важливість дотримання встановлених правил і протоколів, сказавши: "Люди можуть посміхнутися вам, і ви можете побачити посмішку. І вони скажуть щось дружнє, або вони можуть гарчати на вас і порушити всі правила в книзі".

Меган Маркл Фото: Getty Images

Однак він усе ще сподівається, що напруженість між Меган, Гаррі та іншими членами королівської родини зрештою вщухне, що дасть змогу все врегулювати.

У 2020 році Фрай раніше похвалив Меган Маркл, заявивши, що вона володіє надзвичайними якостями та має потенціал вплинути на світ.

Меган Маркл та принц Гаррі Фото: Getty

Нагадаємо, діти герцогів Сассекських відчують на собі вчинки батьків.

Також Фокус писав про реакцію принца Гаррі на чутки, що він не є сином короля Чарльза ІІІ.