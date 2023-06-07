Востаннє такий колір волосся у зірки був у 90-х.

48-річна американська актриса та громадська діячка Анджеліна Джолі змінила колір волосся: замість темної шевелюри тепер знаменитість – з локонами медового кольору. Вперше у такому вигляді її помітили під час роботи актриси над її новою колекцією з Chloe.

Схожий колір у зірки був у 1990-х роках, коли вона на деякий час відмовилася від свого фірмового відтінку темного шоколаду на користь світліших локонів. Протягом багатьох років суперзірка в основному дотримувалася темнішого кольору і носила довге волосся, не рахуючи стрижки піксі ще наприкінці 90-х. Так, Енджі продемонструвала схожий образ у психологічній драмі 1999 року "Перерване життя", де вона грала антагоністку Лізу Роу – бунтівну, але харизматичну соціопатку. Тоді у неї було світле волосся середньої довжини

Модний дім Chloe опублікував пару знімків із зіркою, на яких вона була зафіксована в елегантній чорній сукні без рукавів із прямим волоссям. На одному з фото Джолі обговорює деякі ідеї з іншими за столом у бежевому пальті. Актриса та режисерка, яка оголосила про створення власного лейблу в середині травня, об'єдналася з брендом для випуску капсульної колекції жіночого одягу. Ікона Голлівуду працює із французьким розкішним модним домом над створенням екологічно чистої колекції Atelier Jolie, яку спільно розробили Анджеліна та креативний директор Chloé Габріела Герст.

Анджеліна Джолі обговорює деталі майбутньої колекції

Натхнена власним гардеробом Анджеліни колекція складається з вечірнього одягу, що відрізняється плавними силуетами та тактильними деталями, пропонуючи непідвладну часу естетику відповідно до бачення Джолі "створювати єдині у своєму роді речі, які втілюють особисту творчість та мету".

"З того моменту, як я почула про бачення Анджеліни Atelier Jolie, я повірила в нього. Це спосіб підняти інших через красу пошиття одягу та його глибоку повагу до навколишнього середовища. Для мене велика честь, що Chloé стане першим партнером Atelier Jolie, оскільки в обох брендів високі ідеали для покращення нашого вигляду. Ось чому я так глибоко люблю і Анджеліну, і Chloé", – зізналася Герст.

Натомість Джолі додала, що дуже небагато люксових брендів мають сертифікат B Corp.

"Для мене було важливо працювати з Chloé, одним з перших люксових брендів, який отримав статус B Corp. Для мене було привілеєм працювати з Габріелою Герст, і я сподіваюся, у цій капсульній колекції всі жінки почуватимуться комфортно та красиво. Мої прибутки від цього співробітництва будуть спрямовані на навчання кравців та ремісників в Atelier Jolie".

Раніше Фокус писав, що Анджеліна Джолі закликала людей допомагати Україні.