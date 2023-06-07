Королева Летиція вийшла у світ в елегантній молочній сукні (фото)
Монарша персона відвідала Фонд боротьби з наркоманією.
Королева Іспанії Летиція вийшла у світ в елегантній сукні молочного відтінку. Про це пише Daily Mail.
50-річна дружина іспанського короля напередодні прибула на зустріч Фонду боротьби з наркоманією (FAD), яка відбулася в Мадриді.
Кохана Філіпа VI головувала на засіданні FAD. Вона є почесним президентом організації з 2015 року, після того, як прийняла пост від своєї свекрухи, королеви Софії.
Для цієї події колишня журналістка вибрала елегантну світлу сукню міді з мереживними деталями. До офіційного аутфіту Летиція додала світло-коричневі туфлі на підборах, лаконічні сережки-кільця і сумочку в тон основного наряду.
Що стосується зачіски, мама двох розпустила свої каштанові пасма.
Основна місія FAD полягає в запобіганні вживанню наркотиків та іншим формам ризикованої поведінки, які перешкоджають розвитку підлітків.
Під час зустрічі королеву бачили, коли вона спілкувалася з президентом організації Ігнасіо Байоном, перш ніж позувати для фотографій з іншими членами організації.
Нагадаємо, королева Летиції відвідала коронацію Чарльза ІІІ у сукні від Вікторії Бекхем.
Також Фокус писав про випускний старшої доньки королеви Летиції та короля Філіпа.