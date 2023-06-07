Том Голланд ставить на паузу акторську карʼєру: у чому причина

Нещодавно актор знявся у серіалі "Переповнена кімната".

27-річний британський актор Том Голланд розповів, що бере річну перерву в акторській діяльності після того, як остання роль "зламала його". Про це пише ExtraTV.

Бойфренд Зендеї знявся в новому мінісеріалі AppleTV "Переповнена кімната", який планують випустити у червні 2023.

Як зізнався Том, зіграти головну роль у психологічному трилері, а також продюсувати його, було "важко".

І після двох напружених років, протягом яких він також брав участь у фільмах-блокбастерах "Людина-павук: Дороги додому немає" та "Незвідане", 27-річний актор готовий відійти від центру уваги.

Том Голланд та Зендея Фото: zendaya

В інтерв’ю він сказав, що після роботи над новою картиною "тепер бере річну відпустку, і це результат того, наскільки важким було це шоу".

Голланд додав: "Я радий побачити, як це вийде, і я відчуваю, що наша важка робота не була марною".

У серіалі Том грає Денні Саллівана, молодого чоловіка, якого заарештовують за підозрою у скоєнні жахливого злочину.

"Це був непростий час, — згадує Том про свій час на знімальному майданчику. "Знаєте, ми досліджували певні емоції, яких я точно ніколи раніше не відчував, а потім, будучи продюсером, долаючи повсякденні проблеми, пов’язані з будь-яким знімальним майданчиком, просто додав ще один рівень тиску".

"Але знову ж таки, шоу зламало мене. Був момент, коли я щось на кшталт: "Мені потрібна перерва".

Трейлер серіалу "Переповнена кімната"

Нагадаємо, Том Голланд півтора року не вживає алкоголь.

Також Фокус писав про привітання Тома Голланда з 27-річчям від Зендеї.