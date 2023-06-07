Грози та сильний вітер: синоптики обіцяють різке погіршення погоди в частині регіонів

У північних і західних регіонах очікуються дощі та грози. Але на південні напрямки чекає сонячна погода без опадів.

У четвер, 8 червня, у низці областей України очікується погіршення погоди. Особливо на заході країни прогнозуються дощі та сильний вітер зі швидкістю до 15-18 метрів за секунду. Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

У більшості регіонів мінлива хмарність. У Чернігівській, Черкаській, Ужгородській, Волинській, Сумській, Вінницькій і Полтавській областях очікуються короткочасні дощі, а в деяких місцях можливі грози.

На решті територій України очікується відсутність опадів. Південні напрямки порадує справжнє літнє сонечко.

У західних областях країни, у деяких місцях удень можливі пориви вітру зі швидкістю 15-18 метрів за секунду.

Прогнозується, що вночі температура повітря в більшості областей України становитиме від 12 до 17 градусів тепла. Вдень очікується підвищення температури, і стовпчики термометрів покажуть значення від 23 до 28 градусів.

На заході й півночі країни трохи прохолодніше з очікуваними значеннями від +19 до +24 градусів. У горах Карпат уночі температура повітря опуститься до +7-12 градусів, а вдень очікується 13-18 градусів тепла.

Карта погоди на 8 червня

Нагадаємо, що синоптики прогнозують цього тижня, з 5 по 11 червня, похолодання з дощами в Україні. Денна температура складатиме до 27 градусів тепла.

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