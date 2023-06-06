Похолодання та дощі: синоптики розповіли про погоду в Україні до кінця тижня (інфографіка)

У суботу, 10 червня, у більшості областей України погода зіпсується: пройдуть помірні дощі, а в Криму очікується значна кількість опадів.

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Синоптики прогнозують цього тижня з 5 по 11 червня похолодання з дощами в Україні. Денна температура складатиме до 27 градусів тепла.

За даними Meteoprog, у вівторок, 6 червня, у західних областях місцями очікується невеликий дощ, в решті країн без опадів. Вітер буде змінного напрямку зі швидкістю 3-8 м/с. Температура повітря вночі становитиме +9…+14 °С, на сході +5…+10 °С, вдень +21…+26 °С.

Погода в Україні в середу, 7 червня

У середу, 7 червня, у західних областях, а також на Київщині вдень очікуються короткочасні дощі з грозами. В решті України без опадів. Вітер буде змінним напрямком зі швидкістю 3-8 м/с. Температура повітря вночі становитиме +10…+15 °С, вдень +22…+27 °С, у західних областях +16…+21 °С.

Погода в Україні у четвер, 8 червня

У четвер, 8 червня, у західних областях утримається нестійка та дощова погода з грозами. На решті території України очікується мінлива хмарність, без опадів. Вітер дме зі сходу та південного сходу зі швидкістю 5-10 м/с. Температура повітря вночі становитиме +11...+16°С, вдень +23...+28°С.

Погода в Україні у п'ятницю, 9 червня

У п'ятницю, 9 червня, в Україні без істотних опадів, лише на крайній півночі країни та в західних областях очікуються грозові дощі з градом та шквальним вітром. Температура повітря вночі становитиме +12…+17 °С, вдень +23…+28 °С, на півдні до +30 °С.

У суботу, 10 червня, у більшості областей України погода зіпсується: пройдуть помірні дощі, а в Криму очікується значна кількість опадів. Місцями можливі грози та шквали зі швидкістю 15-20 м/с. Вітер дме з північного сходу зі швидкістю 7-12 м/с. Температура повітря вночі становитиме +13...+18°С, вдень +23...+28°С.

У неділю, 11 червня, на заході, південному сході та в Криму очікується нестійка погода з дощами та грозами. В інших регіонах країни без істотних опадів. Вітер буде північно-східним зі швидкістю 7-12 м/с, подекуди з поривами до 15-20 м/с. Температура повітря вночі становитиме +10...+15°С, вдень +18...+23°С.

Нагадаємо, 6 червня Фокус розповів про те, яких правил варто дотримуватися, щоб убезпечити себе під час затоплення. Насамперед потрібно вирішити, а чи варто взагалі вирушати в дорогу автомобілем.