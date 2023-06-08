Письменник та актор: як виглядає 79-річний батько Леонардо Ді Капріо (фото)

Ді Капріо з батьком та мачухою сходили на вечерю у Лондоні.

48-річний американський актор Леонардо Ді Капріо вивів у світ свого 79-річного батька. Про це пише Daily Mail.

Зірка фільму "Одного разу в Голлівуді" прибув зі своїм татом Джорджем у Лондон. 48-річний володар премії "Оскар" був помічений у лондонському закладі Chiltern Firehouse зі своїм батьком і мачухою Пеггі Фаррар.

І Лео, і його тато одяглися в чорні бомбери на блискавці. Американський письменник також був одягнений у чорні штани та блискучі темні лофери. Довге біле волосся батька Лео спускалось до плечей, він також носив окуляри в жовтій оправі.

Леонардо Ді Капріо з батьком та мачухою

Тим часом на Пеггі був білий пуховик, білі штани в тон і лавандово-блакитні кросівки Hoka. Фаррар дотримується релігії сикхів, тому вона одягла білий тюрбан, щоб сховати волосся.

Батько Лео та його мама Ірмелін Інденбіркен розлучилися у 1975, коли актору був лише рік. У 1995 Джордж одружився з Пеггі Фаррар, з якою досі перебуває у шлюбі.

Леонардо Ді Капріо Фото: Кадр из фильма

Нещодавно 79-річний Джордж зіграв невелику роль у комедії Пола Томаса Андерсона про дорослішання "Піца з лакрицею", яка розгортається в 1970-х роках. Письменник зіграв власника магазину перук, який переконав головного героя фільму відкрити власний бізнес.

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