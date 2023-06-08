Новоспечену бабусю Демі Мур помітили на прогулянці з донькою та онукою (фото)

Демі Мур – крута бабуся у кожному прояві.

60-річну американську акторку Демі Мур помітили на прогулянці в Лос-Анджелесі разом зі своєю старшою донькою Румер, а також маленькою онукою Луеттою Іслі Томас Вілліс. Про це повідомляє Daily Mail.

Зірка "Янголів Чарлі" виглядала стильно. Вона одягла сині джинси, чорні черевики та білу куртку. Мати трьох дітей доповнила прогулянковий аутфіт чорною сумкою та слінгом, у якому, як завжди, несла свого пса Плова. Також Демі везла дитячу коляску з малечею.

34-річна Румер йшла позаду в повністю білому образі. Для виходу старша дочка Демі Мур та Брюса Вілліса обрала сорочку з глибоким вирізом, куртку та штани. Свій ансамбль вона завершила шкарпетками та шльопанцями Birkenstock. У руках молода мама несла велику фіолетову сумку та термос.

Місяць тому Демі стала бабусею, чому дуже рада. Її старша дочка Румер народила дівчинку Луетту. Пологи проходили вдома у басейні, і мати підтримувала доньку в цей момент, як і обидві сестри породіллі.

Крім Румер, Демі Мур і Брюс Вілліс мають 31-річну доньку Скаут і 29-річну Таллулу. Модель і зірка "Міцного горішка" були одружені з 1987 по 2000 рік. Пізніше Вілліс одружився з Еммі Хемінг у 2009 році, і у пари також є дочки — 11-річна Мейбл та 9-річна Евелін.

Також Фокус писав, що Таллула Вілліс розповіла про наслідки шлюбу Демі Мур та Ештона Кутчера.