Таллула Вілліс розповіла про наслідки шлюбу Демі Мур та Ештона Кутчера

Після розлучення з Брюсом Віллісом Демі Мур закрутила роман з теперішнім чоловіком Міли Куніс Ештоном Кутчером.

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29-річна американська акторка Таллула Вілліс пережила важкі часи під час шлюбу її матері Демі Мур з Ештоном Кутчером. Про це повідомляє E! News.

Молодша донька Демі Мур та Брюса Вілліса розповіла про наслідки роману її матері під час прем’єри фільму "Зірки на Марсі", коли Ронда Роузі запитала її про життя з "надзвичайно відомими батьками".

Таллула пояснила, що вона "не повністю розуміла" славу своєї сім'ї до тих пір, поки Мур не почала зустрічатися з Кутчером.

"Це був 2003 рік, [і] моя мама щойно почала зустрічатися з Ештоном", — згадувала вона.

"Це був той момент, багато чого відбувалося, і я дійсно занурилася в себе… Це було дуже важко, і я все ще розбираюся з цим".

Таллула Вілліс розповіла про роман Демі Мур та Ештона Кутчера

Таллула пояснила, що вона "знайшла інший бік цього" і тепер відчуває лише "любов" до себе та своєї родини.

Дівчині було 8 років, коли її мама вийшла заміж за зірку "Шоу 70-х". Мур і Кутчеру на той момент було 40 і 25 відповідно.

Шлюб зіркової пари тривав шість років, а в лютому 2010 актор задумався про те, щоб стати вітчимом Таллулі та її сестрам Румер Вілліс і Скаут Вілліс.

Після розлучення з Демі Мур у 2013 році Кутчер почав стосунки із Мілою Куніс, з якою він наразі виховує 8-річну доньку Ваятт і 6-річного сина Димитрія.

Демі Мур та Ештон Кутчер у 2011 році Фото: Getty Images

Нагадаємо, Таллула Вілліс розповіла про ранні ознаки деменції у Брюса Вілліса.

Також Фокус писав про одруження молодшої доньки Демі Мур та Брюса Вілліса.