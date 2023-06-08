Зірка серіалу "Уенздей" Персі Гайнс Вайт прокоментував звинувачення у зґвалтуваннях

За словами актора, його родина та близькі зазнали переслідувань та шквалу хейту.

21-річний американський актор Персі Гайнс Вайт, який зіграв Ксав'єра Торпа в серіалі Netflix "Уенздей", у соціальних мережах уперше прокоментував звинувачення в сексуальних домаганнях, які почали поширюватися в січні цього року.

Тоді одразу кілька дівчат висунули звинувачення проти нього. Все почалося у Twitter, де одна дівчина розповіла про те, як навчалася з актором в одній школі, та що відбувалося на шкільних вечірках. Після цього в соцмережі за хештегом #cancelpercy кілька інших користувачів розповіли про свій досвід. Вони стверджували, що Персі домагався та ґвалтував дівчат, відправляв знайомим фотографії свого статевого органу, а також робив інші непристойні речі.

У сторіс Instagram Персі написав, що йому "потрібно дещо прояснити".

"Раніше цього року хтось, кого я ніколи не зустрічав, розпочав кампанію дезінформації про мене в Інтернеті. Через це мою родину переслідували, а моїм друзям погрожували смертю. Були використані мої неповнолітні фотографії та приклади того, як я граю роль, були представлені як такі, що викликають ненависть. Мою подругу Джейн помилково зображували жертвою, і її спроби виправити ситуацію були проігноровані. Вона дала мені дозвіл включити її в це повідомлення", — пише він. Актор стверджує, що всі чутки – брехня:

"Я не можу прийняти, що мене зображують як людину фанатичну або таку, яка злочинно нехтує безпекою людей. Це такі безпідставні, шкідливі твердження, що можуть викликати недовіру щодо жертв".

Персі Гайнс Вайт із колегами з серіалу Дженною Ортегою та Хантером Дуеном Фото: Percy Hynes White/Instagram

Свою заяву він закінчив словами подяки:

"Дуже сумно усвідомлювати, що ця дезінформація засмутила людей. Я дуже вдячний усім, хто підтримав мене і допоміг поділитися фактами. Переслідування моєї родини, друзів та колег має припинитися, будь ласка. Дякую, що знайшли час, щоб прочитати це".

Раніше Фокус писав, що Netflix офіційно анонсував другий сезон серіалу "Уенздей".