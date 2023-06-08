Джонні Депп поставив крапку у питанні повернення до "Піратів Карибського моря": що вирішив актор

Депп не забув, як вчинила студія Disney з ним у той час, коли його звинувачували у домашньому насильстві.

59-річний американський актор Джонні Депп відмовився повернутися у франшизу "Пірати Карибського моря" і знову з'явитися в образі капітана Джека Горобця. І це — незважаючи на готовність Disney заплатити йому 20 мільйонів доларів, повідомляє Daily Mail із посиланням на джерела з оточення зірки.

Депп настільки образився на те, що студія розірвала з ним контракт під час його судової тяганини з колишньою дружиною Ембер Херд, що тепер, коли його репутація відбілена, він не збирається забувати, хто підставив йому підніжку у непростий час.

Минулого тижня президент студії Disney Шон Бейлі потрапив у заголовки світових новин, заявивши, що студія "ні до чого не зобов'язує" щодо повернення Деппа. Багато хто сприйняв це як гамбіт, щоб залишити двері відчиненими для зірки після його перемоги в суді у Вірджинії минулого року за звинуваченнями в домашньому насильстві. Але, провівши останні кілька місяців, зважуючи, що він робить і чого не хоче робити, і напередодні його 60-річчя джерела, близькі до зірки, кажуть, що зйомки у фільмі для Disney його не цікавить.

"Вони покинули його наосліп, навіть незважаючи на те, що Ембер збрехала. Хоча в Каннах він сказав, що не відчуває бойкоту з боку Голлівуду, Депп, чутлива людина, сердиться на те, як повернулися звинувачення в домашньому насильстві, і вирішив, що краще зосередитися на житті далеко від кіноіндустрії", — розповів друг актора.

Депп ніколи не погодиться повернутися до цього конкретного студійного фільму, стверджує джерело, незалежно від того, наскільки вигідною буде пропозиція чи наскільки важливою роль.

У важкий час від Джонні відвернулася не лише Disney. Тім Бертон – давній друг актора – знімає другий фільм "Бітлджус" для Warner Bros, але Депп не з'явиться, незважаючи на те, що є хрещеним батьком дітей Тіма. Це частково пов'язане з його небажанням знову зв'язуватися з Warner Bros після того, як студія вирізала його з франшизи "Фантастичні звірі", коли він програв справу про наклеп у Лондоні.

Після п'яти років, в основному зайнятих судовими позовами проти колишньої дружини Ембер Херд, Депп відновлює свою кар'єру і концентрується на музиці, мистецтві та режисурі артхаусних фільмів.

Нещодавно у Каннах був показаний фільм "Жанна Дюбаррі", де Депп зіграв французького короля. Сам же він планує режисувати фільм про Амадео Модільяні.

Раніше Фокус писав, що Джонні вирішив купити паб в англійській глибинці.