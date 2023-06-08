Засновниця PETA заповіла розчленувати її після смерті: хто отримає частини тіла зоозахисниці

У заповіті Інгрід Ньюкірк вказала всіх одержувачів своїх органів.

Засновниця організації захисту тварин PETA Інгрід Ньюкірк хоче, щоб її шкіра перетворилася на розкішну сумочку. Вона поновила заповіт, куди внесла певні зміни. Зокрема, зоозахисниця має намір віддати шкіру модному будинку Hermès, а шматочки кишечника — Солт Бею, власнику мережі стейк-хаусів Nusr-Et, пише Dazed.

PETA розіслала прес-реліз із докладним описом останньої волі та заповіту її засновника.

"Президентка PETA заповідає шкіру Hermès", — наголошувалося у темі повідомлення, яке супроводжувала моторошна інфографіка з описом частин тіла, які Інгрід Ньюкірк пожертвує різним брендам, приватним особам та домашньому офісу після своєї смерті.

Так, Hermès отримає сумку (або ремінь), виготовлену з обробленої шкіри Ньюкірк, а мережа ресторанів турецького м'ясника Ерзурума – її кишки, The North Face вона заповіла ногу, а перукарям Truefitt & Hill – гребінець з її власного волосся.

Також у заповіті згаданий король Іспанії Феліпе VI, якому дістанеться її вухо, а бренд Crufts отримає фрагменти її трахеї. Усе це було оголошено останнім зусиллям у довічній боротьбі з чимось, званим "спецієзизмом".

Фото: PETA UK

За словами Ньюкірк, заповіт гарантує, що її тіло буде використовуватися для привернення уваги до непотрібних страждань та експлуатації тварин. Це означає, що страхіття жорстокого поводження з тваринами – наприклад, рішення Великобританії відновити випробування косметики на тваринах – будуть написані на її власному тілі, понівечені, приготовлені на грилі та відправлені у вакуумних пакетах для сендвічів, що також означає, що PETA продовжуватиме волати до світу ще довгий час після смерті засновниці.

Ближче до кінця заповіту Ньюкірк зізнається, що хотіла б, щоб шматочки її серця були поховані під гоночними трасами Хоккенхайма та Сільверстоуна – цими стадіонами з викидами CO2 та паленою гумою – як любовний лист легендарним гонщикам Міхаелю Шумахеру та Льюїсу Гемілтону.

Раніше Фокус писав, що PETA закликала жінок бойкотувати секс із чоловіками, які їдять м'ясо.