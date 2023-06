В Уельсі відкрили найглибший у світі готель у занедбаній шахті

Готель Deep Sleep розташований у занедбаній сланцевій шахті Кумортін.

Готель для найглибшого сну відкрився в Уельсі. Він розташований на глибині 1375 футів (419 метрів) у колишній шахті та дістатися до нього непросто. Про це пише Daily Mail.

Готель складається з чотирьох окремих кабін з двома односпальними ліжками та "романтичної" кімнати-грота.

Готель, який претендує на звання найглибшого у світі, відкрився на глибині 1375 футів (419 м) під горами Сноудонія в Уельсі. Для порівняння, найглибша станція метрополітену у світі, "Арсенальна" у Києві, розташована на глибині 105,5 метра.

Ніч у готелі коштує від 550 фунтів стерлінгів. Розташований він глибоко в покинутій сланцевій шахті Кумортін, і дістатися до нього можна лише за складним маршрутом через старі виробки.

Вхід у готель Deep Sleep Фото: Deep Sleep

Готель, який описує себе як "пригода у віддаленому таборі" і знаходиться у віданні компанії з активного відпочинку Go Below, відкривається лише на один вечір на тиждень — у суботу ввечері. Гості мають зібратися о 17.00 на базі Go Below неподалік міста Блаєнау Фестініог, де вони зустрічають гідів, які проводять їх на місце ночівлі.

По-перше, вони повинні пройти 45 хвилин у гори маршрутом, який веде гірськими стежками, з яких відкривається прекрасний вид.

Потім вони зупиняються у котеджі, щоб приготуватися до спуску, озброївшись налобними ліхтариками та спеціальним спорядженням.

Нелегкий маршрут до готелю Deep Sleep Фото: Deep Sleep

А потім, як сказано на сайті готелю, приходить час "попрощатися із зовнішнім світом і вирушити в глибини найбільшої та найглибшої занедбаної сланцевої шахти у світі".

Подолавши складний маршрут через шахту, яка працювала приблизно з 1810 по 1939 рік, гості пройдуть стародавніми шахтарськими сходами та напівзруйнованими мостами.

У цей час гід розповідає про шахтарів, які працювали у цих тунелях. А після гостей пригощають вечерею. Меню не надто різноманітне, зате атмосфера вражає.

Цілий рік у готелі температура становить 10 градусів за Цельсієм, але в номерах досить затишно, як запевняють на сайті.

Найкращий номер у готелі Deep Sleep Фото: Deep Sleep

Все електричне освітлення низьковольтне та живиться від акумуляторів 12В. Дивно, але він має Wi-Fi, що надається через кабель Ethernet довжиною в один кілометр, який прокладений від антени 4G на поверхні. У шахті є навіть проточна вода із джерела.

Гід та технічний персонал залишаються на ніч у готелі разом із гостями.

Раніше найглибшим готелем у світі вважалися номери, розташовані на глибині (154 м) під землею у шведському срібному копальні Сала.

