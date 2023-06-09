Принц Гаррі попереджав батька про варіант подарунка Лілібет Діані

Герцог попросив Чарльза ІІІ бути менш екстравагантним.

Принц Гаррі "попередив" короля Чарльза ІII про те, що він може подарувати принцесі Лілібет на її другий день народження. Про це пише OK! Magazine.

Повідомляється, що герцог Сассекський сказав своєму батькові, що його запланований подарунок — "зроблений на замовлення будиночок" — був надто "екстравагантним".

"Він хоче дати Лілібет те, що вона буде використовувати і що буде їй належати, — розповіло джерело виданню. — Вона запам’ятає це назавжди — це буде найбільший сюрприз".

Але 38-річний Гаррі, який наразі перебуває в центрі масштабного судового процесу проти Mirror Group Newspapers, відмовився.

Принцеса Лілібет Діана Фото: Instagram misanharriman

"Гаррі просив Чарльза бути менш екстравагантним", — стверджувало джерело. Втім, монарх вирішив подарувати онуці копію будиночка Єлизавети ІІ.

Будиночок Єлизавети ІІ Фото: Getty Images

Однак чого вона не отримала на другий день народження, так це публічних привітань у соціальних мережах від королівської родини, які вона отримала на свій перший день народження влітку 2022.

Королівське джерело стверджувало, що король Чарльз ІІІ, королева Камілла не будуть ділитися офіційними побажаннями на день народження маленької Лілібет у мережі, оскільки вони "не відзначають дні народження непрацюючих членів родини".

"Вони, звичайно, вітають Лілібет з днем народження, але на жодних каналах нічого не буде викладено", — повідомило раніше джерело.

Принц Гаррі та Меган Маркл з дітьми Фото: Archewell Foundation

Нагадаємо, через провал подкасту Меган Маркл у Spotify звільнили близько 200 працівників.

Також Фокус писав про особливий подарунок короля Чарльза ІІІ онуці Лілібет.