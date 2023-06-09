Алессандра Амброзіо поділилася зворушливим відео з 14-річною дочкою

Дівчинка виглядає як мінікопія своєї зіркової мами.

42-річна бразильська модель Алессандра Амброзіо поділилася у своєму Instagram-акаунті зворушливим відео з 14-річною донькою Анею. Ролик колишня модель Victoria's Secret опублікувала з нагоди закінчення восьмого класу та переходу до старшої школи.

Перший кадр на відео — фотографія, на якій Амброзіо зображена з Анею (повне ім'я Аня Луїза Амброзіо Мазур). Модель одягла кардиган кольору хакі та бежеві джинси, а підліток була у білій сукні та схилила голову на плече матері.

У підписі до публікації зірка подіумів повідомила підписникам, що Аня закінчила восьмий клас і пішла до старшої школи.

"І миттєво ... вона в старшій школі! Пишаюся тобою, моя маленька", — написала Алессандра.

Аню та 10-річного сина Ноя Фенікса модель виховує зі своїм колишнім коханим Джеймі Мазуром, з яким вона розлучилася у 2018 році після десяти років шлюбу.

Нагадаємо, нещодавно Алессандра Амброзіо потрапила під приціл папараці на пляжі у Флоріанополісі. Компанію їй склав 10-річний син Ноа Фенікс Амброзіо Мазур.

Також Фокус писав, що Алессандра Амброзіо у в'язаному гачком мінісукні відвідала карнавал у Бразилії.