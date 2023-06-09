Ліндсі Лохан зізналася, як розповіла чоловіку про вагітність

Зірка екрану очікує на народження первістка.

36-річна американська акторка Ліндсі Лохан зізналася, як вона розповіла чоловіку про свою вагітність. Про це пише Allure.

Сказавши своїй мамі Діні Лохан про думки, що вона вагітна, зірка "Крутих дівчат" повернулася в Дубай і зробила тест, який виявився позитивним.

"Це було так нецікаво", — сказала вона журналістам видання.

"Я зайшла до кімнати, кинула тест. Я кажу: "Вгадай, що?" Він каже: "Ми?"

Лохан була вагітна майже шість тижнів і сказала виданню, що дуже хоче стати матір'ю.

"Я не можу дочекатися, щоб побачити, що це за почуття і як це бути просто мамою", — сказала зірка екрану.

Ліндсі Лохан Фото: Instagram @lindsaylohan

Акторка "Пастки для батьків" не розкрила свій термін пологів, але вона розповіла журналу, що останніми тижнями вона стала більш емоційною.

"Сльози щастя. Ось яка я", — сказала вона. "Хоча зараз це, мабуть, дитячі емоції".

36-річна Лохан також описала свої почуття як "неперевершені — в хорошому сенсі". Знаменитість у березні 2023 оголосила, що вони з 36-річним Бадером Шаммасом чекають на первістка.

Ліндсі Лохан та Бадер Шаммас Фото: Instagram @lindsaylohan

Нагадаємо, Ліндсі Лохан та Бадер Шаммас відсвяткували першу річницю весілля.

Також Фокус писав про фотосесію вагітної Ліндсі Лохан для Allure Magazine.