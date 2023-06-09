Знаменитість дала пораду, як коректніше висловлюватися.

54-річна американська акторка Дженніфер Еністон розповіла про ейджистський комплімент, який вона не може терпіти. Про це пише Vogue.

Зірка культового серіалу "Друзі" зізналася, що фраза "ти чудово виглядаєш для свого віку" повинна бути замінена словами "ти чудово виглядаєш — і крапка".

"Я терпіти не можу", – сказала вона британському Vogue. "Це звичка суспільства, що ми маємо такі маркери, як "Ну, ви на цьому етапі, тому для вашого віку…" Я навіть не розумію, що це означає".

"Я в кращій формі, ніж була у свої двадцять. Я почуваюся краще розумом, тілом і духом. Усе на 100% краще", – додала володарка "Еммі".

Дженніфер Еністон Фото: Getty Images

Колишня дружина Бреда Пітта нещодавно поділилася секретом того, як вона зберігає чудову спортивну форму, розповівши InStyle про свої тренування після років проб і помилок.

Виконавиця ролі Рейчел Грін активно займається спортом та дотримується суворих дієт. Наразі вона не одружена та не виховує дітей.

Дженніфер Еністон Фото: Instagram/Jennifer Aniston

Нагадаємо, Дженніфер Еністон отримала хвилю позитивних коментарів після відео, на якому акторка не приховує свою сивину.

Також Фокус писав про рецепт улюбленого салату Дженніфер Еністон.