Меган Фокс підтримала Machine Gun Kelly на концерті у Німеччині

Її поява на шоу — очевидна ознака того, що вони все ще люблять одне одного.

37-річна американська акторка та модель Меган Фокс підтримала Machine Gun Kelly під час його концерту у Берліні, Німеччина. Про це пише PageSix.

На тлі новин про те, що Фокс і Колсон Бейкер працюють над тим, щоб урятувати свої стосунки після сварки у лютому, зірка "Трансформерів" була помічена на концерті MGK у Вальдбюні.

Machine Gun Kelly

Акторка виглядала надзвичайно в повністю чорному вбранні, що складається з боді на тонких бретелях з глибоким вирізом і прозорих мереживних колготках. Образ вона доповнила чорною шкіряною курткою великого розміру із червоною підкладкою всередині. Свій ансамбль Меган доповнила кількома золотими намистами.

Меган Фокс Фото: Getty Images

Два тижні тому Меган Фокс побачила світ зі своїм нареченим Колсоном Бейкером на тлі чуток про розлучення. Багатодітна мама та музикант заручені з січня 2022 року, однак у лютому цього року 37-річна Меган натякнула на можливий розрив стосунків із Колсоном, вилучивши всі його фотографії зі свого Instagram-акаунту та опублікувавши загадковий підпис.

Також Фокус писав про одкровення інсайдера щодо напружених відносин Меган Фокс та її бойфренда.