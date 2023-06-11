У Ірини Шейк відповіли на чутки про її новий роман із колишнім чоловіком Жизель Бюндхен

Приводом для чуток про роман Ірини та Тома Бреді стала її поведінка на весіллі Джо Нахмада і Медісон Гедрік на Сардинії, коли Шейк буквально не зводила очей із зірки американського футболу.

37-річна супермодель Ірина Шейк нещодавно спровокувала чутки про те, що без розуму від колишнього чоловіка іншої супермоделі, Жизель Бюндхен. 45-річний спортсмен Том Бреді поповнив ряди завидних холостяків, і на весіллі мільярдера Джо Нахмада і Медісон Гедрік на Сардинії, куди були запрошені знаменитості, Ірина нібито недвозначно демонструвала свою симпатію до Тома. У коментарі Daily Mail віцепрезидент модельного агентства The Society Management Чері Боуен поспішив прояснили шквал пересудів.

Він назвав інформацію, оприлюднену низкою таблоїдів, "повною брехнею".

"Це повністю зловмисна і вигадана розповідь про той вечір", — заявив представник супермоделі.

Ірина Шейк

Джерело, близьке до Шейк, сказало, що Том та Ірина — "просто друзі"

Раніше Page Six оприлюднив інформацію про те, що на весіллі модель, яка раніше зустрічалася з Бредлі Купером, Кріштіану Роналду та Каньє Вестом, буквально кидалася на Бреді і "переслідувала його всі вихідні". Неназване джерело також розповіло виданню, що красуня не зацікавила семиразового чемпіона Суперкубка.

Лише кілька місяців тому футболіст розлучився із Жизель. Хоча чутки про їхнє розставання ходили вже давно, сімейний статус пара тримала в секреті, перш ніж у жовтні минулого року повідомити про те, що вони більше не чоловік і дружина.

Том Бреді

Ми прийшли до цього рішення полюбовно і з вдячністю за час, який ми провели разом. Ми благословенні красивими і чудовими дітьми, які в усіх відношеннях будуть продовжувати залишатися центром нашого світу. Ми бажаємо один одному тільки найкращого, оскільки ми шукаємо нові розділи в нашому житті, які ще належить написати", — написав Бреді в соцмережах.

У Тома та Жизель — двоє дітей: Вівіан та Бенджамін. Бреді також є батьком сина Джека від актриси Бріджет Мойнеген, з якою у нього були стосунки.

В Ірини підростає шестирічна донька Леа. Її батько — оскароносний актор та режисер Бредлі Купер. В останні кілька місяців пару неодноразово бачили у Нью-Йорку разом із їхньою донькою.

Раніше Фокус писав, що Ірина Шейк на публіці з'явилася у прозорій сукні, під якою був комплект спідньої білизни.