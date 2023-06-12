Родина Бекхемів відправилася на вікенд у Японію (фото)

Знаменитостей розважали місцеві гейші.

Вікторія та Девід Бекхеми влаштували своїм дітям розкішну японську відпустку. 49-річна британська дизайнерка поділилася знімками у своєму Instagram разом із 18-річним Крузом та 11-річною Гарпер, коли вони "дізнавалися про культуру країни".

48-річний футболіст Девід Бекхем також приєднався до своєї родини в традиційному чайному будиночку, коли вони фотографувалися разом із ефектно одягненими гейшами.

Родина Бекхемів у Японії

Багатодітна мама позувала у всьому чорному, а її темне волосся було розпущене. У той же час Девід був у стильному кремовому светрі, який він носив із штанами.

На інших знімках родина залишилася непоміченою, коли вони одягали маски для обличчя та подорожували міським транспортом, перш ніж зупинитися на вечерю в місцевому ресторані.

Гейші — професійні артистки, які відвідують гостей під час трапез, банкетів та інших заходів.

Родина Бекхемів у Японії

Дочка Гарпер широко посміхнулася, демонструючи свою страву, а Круз демонстрував свої навички користування паличками.

Вікторія підписала пост: "Так неймовірно повернутися в Японію після стільки довгих зустрічей з неймовірними людьми та вивчення культури та традицій. Дякую всім за те, що ви організували таку гостинність нашій родині".

Девід опублікував фотографії, написавши: "Через стільки часу було так приємно повернутися в Японію з сім’єю, яка вивчає культуру і, звичайно, насолоджується чудовою їжею".

Нагадаємо, Єва Лонгорія розповіла про дружбу з Вікторією Бекхем.

Також Фокус писав про воззʼєднання родини Бекхемів та Пельтців.