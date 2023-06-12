Кар'єра співака на лайнері, коханки та скандали. Чим, окрім політики, прославився Сільвіо Берлусконі

Колишній прем'єр-міністр Італії, який прославився не лише діяльністю в політиці, а й численними скандалами та романами, помер у 86 років.

Сільвіо Берлусконі, який отримав від співвітчизників прізвисько Кавальєрі (лицар), помер у міланській лікарні Сан-Раффаеле. Йому було 86 років. Його кар'єра в політиці розпочалася кілька десятків років тому, а його партія "Вперед, Італія" є членом керівної коаліції. Але за довгі роки на політичній арені Сільвіо прославився також своїми численними романами, розкішним способом життя та скандалами.

Фокус зібрав найцікавіше про політика, чиє ім'я знають навіть ті, кого не надто цікавить політика.

Дитинство і юність

Берлусконі народився 1936 року в Мілані. Його батько, Луїджі Берлусконі, був банківським службовцем, а мати Роза Боссі — домогосподаркою. Він був старшим із трьох дітей.

Берлусконі закінчив школу, вивчав право у Міланському університеті, який закінчив з відзнакою у 1961 році.

В армію він не пішов, але оскільки ще під час навчання грав у аматорській групі на контрабасі, то почав виступати на круїзних лайнерах. До речі, гурт заснував нинішній голова Mediaset та піаніст Феделе Конфалоньєрі.

Юний співак Сільвіо Берлусконі

Музикою Берлусконі не перестав цікавитись і коли став політиком. Він написав гімн Forza Italia з оперним режисером Ренато Серіо, а разом із неаполітанським співаком Маріано Апічелла він випустив два альбоми неаполітанських пісень: Meglio 'na canzone у 2003 році та L'ultimo amore у 2006 році.

Берлусконі та політика

У 1960-х Сільвіо Берлусконі став успішним забудовником. Одним із найуспішніших проєктів молодого девелопера став житловий комплекс "Мілан 2" (Milano Due). Кумедно, але досі невідомо, звідки він узяв гроші на будівництво.

За кілька років Берлусконі став власником трьох загальнонаціональних телеканалів, які згодом увійшли до холдингу Mediaset. Ці канали стали одними з перших комерційних мовників у Європі. Він одним із перших почав показувати шоу з напівоголеними танцівницями, мильні опери та розважальні шоу, що було скандально, але явно привертало увагу.

Молодий та амбітний Берлусконі у 1986 році Фото: Getty Images

1986 року Сільвіо Берлусконі придбав футбольний клуб "Мілан", який під його керівництвом став одним із провідних у країні. Причому щоразу за гучного успіху Берлусконі підозрювали у зв'язках з італійськими політиками, але нічого не вдавалося довести.

На тлі корупційних скандалів Сільвіо Берлусконі створює у 1994 році партію "Вперед, Італія" (Forza Italia).

Сільвіо Берлусконі Фото: Getty Images

Він заявляв, що хоче знизити податки та підвищити рівень життя італійців. І відкидав усі підозри у тому, що він хоче влади та багатства.

"Мені не потрібно бути обраним для того, щоб мати владу. У мене є будинки по всьому світу, чудові яхти, гарні літаки, дивовижна дружина, хороша родина. Я йду на жертви", — говорив Берлусконі.

11 травня 1994 року він склав присягу як прем'єр-міністра, ставши першим у Європі главою кабінету з багатомільярдним статком.

Результатом політично амбіцій Берлусконі став закон, який гарантує йому та іншим топміністрам імунітет від переслідування, поки вони перебувають при владі. Пізніше цей закон було скасовано Конституційним судом.

Після Берлусконі ще кілька разів ставав прем’єр-міністром.

Сільвіо Берлусконі та Володимир Путін Фото: Getty Images

Також він був відомий як великий друг Володимира Путіна, з яким минулого року він обмінювався пляшками Ламбруско та горілкою, Флавіо Бріаторе та багатьох інших.

Берлусконі та жінки

У 1965 році Сільвіо одружився на Карлі Ельвір Далл'Ольо. У цьому шлюбі народилися дочка Марія та син П'єр Сільвіо. Але у 1980-х у нього розпочався роман із актрисою Веронікою Ларіо.

Скандальний зв'язок став надбанням громадськості, тим більше, що від цього зв'язку народилися троє дітей і старший народився ще до розлучення Сільвіо з дружиною.

Весілля з Ларіо у 1990 році стало світською подією року. Але в результаті цей шлюб завершився розлученням у 2009 році. І теж став світською подією: Ларіо вимагала від чоловіка великі аліменти, він намагався зменшити суму в 3 мільйони євро, а за розглядами між колишнім подружжям спостерігала вся Італія. Тим більше, що Ларіо засуджувала колишнього чоловіка "за розпусту".

На початку своєї політичної кар'єри Берлусконі придбав старовинну віллу в Аркорі неподалік Мілана. З того моменту 72-кімнатна вілла стала для Берлусконі будинком, штаб-квартирою та центром ухвалення всіх стратегічних рішень. А також місцем для легендарних вечірок, які називали "bunga bunga" (бунга бунга). На вечірках, як стверджувалося, завжди було багато гарних дівчат, сексу та необмежена кількість кокаїну.

Берлусконі на своїй улюбленій віллі

Однією з відомих дівчат "бунга бунга" стала Каріма Аль Махруг, також відома як "Рубі, викрадачка сердець". Рубі обсипали грошима та подарунками на вечірках Берлусконі, причому почалося це, коли їй було лише 17 років. Сама Рубі це заперечувала, а Сільвіо заявляв, що просто хотів допомогти їй із кар'єрою. Зрештою справа потрапила до суду, який Сільвіо виграв.

Рубі, викрадачка сердець

Ще однією відомою пасією Берлусконі була Сабіна Беган на прізвисько "Бджолина матка". Сабіна стверджувала, що "бунга бунга" була спочатку її прізвиськом і саме вона почала організовувати вечірки на віллі Берлусконі. У неї навіть є татуювання з написом "Людина, яка змінила моє життя, SB".

Сабіна Беган у 2011 році

Мара Карфанья, колишня топлес-модель та танцівниця, була призначена Берлусконі на посаду італійського міністра рівних можливостей у 2008 році. А потім він хотів на ній одружитися, але передумав. І зовсім не тому, що звідкись випливли записи їхнього сексу телефоном.

Барбара Матера — колишня переможниця конкурсу краси, яка так і не закінчила коледж, стала членом Європарламенту у 2008 році. Берлусконі заявляв, що це молода особа, яка має "оновити імідж Італії". Також він намагався зробити депутатом свою коханку та актрису Елеонору Гаджіолі, але йому не вдалося.

Сільвіо зазнав невдачі з ще однією своєю пасією – балериною Каміллою Ферранті. Вона не потрапила до Європарламенту та не отримала ролі на телебаченні, хоч Берлусконі й активно лобіював її інтереси.

Зірка реаліті-шоу Grande Fratello Анджела Соціо прославилася еротичними фотосесіями та тим, що чудово проводила час разом із Берлусконі на його віллі на Сардинії.

Також йому приписують зв'язок із близнюками Елеонорою та Іммою Де Віво. Зірки шоу L'Isola dei Famosi стали вести погоду на телебачення і не виключено, що завдяки протекції Берлусконі. Також відомо, що він завалював їх подарунками.

Актриса Єлена Руссо багато років була коханкою Сільвіо, і він регулярно тиснув на телепродюсерів, щоб вони давали їй ролі.

Був у Берлусконі зв'язок і з двома венесуельськими моделями Кароліною Марконі та Аїдою Єспіка. Пізніше вони розповідали, що на вечірках "бунга бунга" не відбувалося нічого непристойного. Але дружина Сільвіо була обурена, коли стало відомо, що він був готовий піти з ними "куди завгодно".

У низці актрис та зірок реаліті-шоу була і Патриція Д'Аддаріо, дівчина на виклик, яка розповідала, що їй платили 1000 євро за секс з Берлусконі. І саме вона розповіла журналістам, що на віллі прем'єр-міністра варто "ліжко Путіна", напевно, подарунок від російського президента.

Патриція Д'Аддаріо

Модель Алессандра Сорчінеллі отримала від Берлусконі не менше 115 тисяч євро. Журналісти з'ясували, що він платив їй після того, як почалося скандальне розслідування про його зв'язки з неповнолітніми.

Підозрювали Берлусконі і в романі з моделлю Ноемі Летицією після того, як він був присутній на святкуванні її 18-річчя 2008 року. Втім, вона так часто називала його "татком", що журналісти припустили, що вона може бути його дочкою.

Також Берлусконі мав гучний роман з Ніколь Мінетті, яка була його особистим стоматологом, а потім раптово зайняла посаду регіонального радника в парламенті Ломбардії.

Патриція Мінетті

А торік він відсвяткував "символічне весілля" зі своєю подругою Мартою Фашиною (чи Фаскіною) членом парламенту від його партії Forza Italia. Урочистість відбулася на Villa Gernetto у місті Лесмо, на північ від Мілану. Офіційно Берлусконі не зміг на ній одружитися через п'ятьох своїх дітей, які були проти того, щоб Марта претендувала на його п'ятимільярдні статки.

Сільвіо Берлусконі та Марта Фасціна Фото: Getty Images

Вже відомо, що похорон політика відбудеться у середу. Але жодних подробиць поки що немає. А після Італію напевно чекає безліч новин про те, як спадкоємці ділитимуть цей величезний статок та медіаімперія.

Нагадаємо, раніше Фокус повідомляв, що Сільвіо Берлусконі помер через пневмонію, спровоковану лейкемією, на яку політик страждав уже багато років.