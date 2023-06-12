Королева Камілла показала, як елегантно виглядати у комбінезоні

Королева відвідала літературний фестиваль, де зустрілася з жінкою Джуді Денч.

Королева Камілла відвідала літературний фестиваль, який влаштували у палаці Гемптон-Корт. Захід організували після того, як Камілла запустила свій книжковий клуб два роки тому. І на вечорі королева з'явилася у несподіваному вбранні – комбінезоні яскраво-синього кольору, який ще називають "королівський синій". Про це пише Daily Mail.

Втім, вона мало не пропустила захід, присвячений першому Королівському читальному фестивалю, коли її автомобіль застряг у пробці через погоду. Але її успішно замінив її чоловік, король Чарльз.

Король Чарльз на книжковому фестивалі

Але її службова машина прибула якраз вчасно, щоб її зустріла зірка вечора, дама Джуді Денч, яка говорила про свою давню пристрасть до Шекспіра.

Для своєї ефектної появи королева обрала синій комбінезон від дизайнера Анни Валентайн. Образ вона доповнила кількома золотими браслетами та зручними чорними туфлями.

Королева Камілла на книжковому фестивалі Фото: Getty Images

Король Чарльз та його дружина Камілла влаштували сьогодні королівський прийом у палаці Гемптон-Корт на честь першого фестивалю Королівського читального залу.

Фестиваль слідує за успіхом книжкового клубу королеви Камілли, який відкрився в Instagram у січні 2021 року та зібрав понад 160 000 передплатників.

Тепер ініціатива королеви, яка покликана повернути любов до читання, отримала офіційну назву The Queen's Reading Room і стала благодійною організацією, мета якої — прищепити любов до літератури серед дорослих та дітей у Великій Британії та в усьому світі.

Книжковий фестиваль королеви Камілли

Гостями фестивалю стала відома актриса дама Джуді Денч, актори Дерек Якобі та Річард Е. Грант, а також зірка "Вовка з Волл-стріт" Джоанна Ламлі.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що коронаційна сукня королеви Камілли з'явиться на виставці у Букінгемському палаці. Білу сукню із символічною вишивкою створив знаменитий дизайнер Брюс Олдфілд.

А також Фокус писав про те, чому король Чарльз та королева Камілла часто сплять у різних спальнях. Причина, як виявилося, зовсім не в тому, що їхні почуття охолонули. Просто король страждає на численні травми, отримані під час гри в поло. І йому комфортніше спати на самоті.