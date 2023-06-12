Шер і Том Круз, Лів Тайлер і Хоакін Фенікс: найнесподіваніші романи Голлівуду

Після роману Кайлі Дженнер і Тімоті Шаламе, здавалося, що дивнішу пару неможливо уявити, але в Голлівуді часто трапляються романи між повними протилежностями.

Минулого тижня стало відомо, що відомий актор Білл Мюррей почав зустрічатися із відомою співачкою Келіс. А до цього шанувальником Тімоті Шаламе здивував той факт, що зірка "Дюни" завів роман із Кайлі Дженнер. Але, як виявилося, що це не найнесподіваніші пари Голлівуду. Про них написало газета Daily Mail.

Так, про роман Тімоті Шаламе та Кайлі Дженнер відомо небагато: пара ретельно приховує свої стосунки. Інсайдери розповіли, що це почалося у січні й роман розпочався після раптової зустрічі Тімоті та Кайлі на показі мод Жана-Поля Готьє.

Згідно з джерелами, Кайлі проводить багато часу в особняку Тімоті і вони дуже "приваблюють один одного".

"Їхні стосунки перебувають на делікатній стадії. Вони можуть перейти на новий щабель, але поки що не наважуються", — розповідав інсайдер.

Ще одним несподіваним союзом виявилися стосунки Білла Мюррея та виконавиці хіта Milkshake. Мюррей старший за Келіс майже на 30 років, але парі явно комфортно разом.

Але якщо ці пари здаються вам дивними, то в історії Голлівуду були куди більш несподівані романи, коли можна було сказати лише: "протилежності притягуються".

Шер та Том Круз

Шер було 39 років, коли вона вперше зустрілася з багатонадійним актором Томом Крузом у 1985 році.

Шер та Том Круз

Кажуть, що пара познайомилася на весіллі Мадонни та Шона Пенна і швидко порозумілася, попри 15-річну різницю у віці. Вони були на вечорі у Білому домі, щоб привернути увагу до дислексії. А потім почався їхній короткий, але яскравий роман.

Пізніше Шер назве Тома Круза одним зі своїх "п'ятьох найкращих" коханців. А вона зустрічалася з Велом Кілмером, Джином Сіммонсом, Ворреном Бітті, Еріком Клептоном, Майклом Болтоном та Томмі Лі.

"Тоді він не був саєнтологом. Він чудовий хлопець. Людина, яку я знала, була чудовим і милим хлопцем", — розповідала Шер, після розставання вони залишилися друзями й співачка часто говорила, що не розуміє, що Круз знайшов у саєнтології, яка в у результаті зруйнувала два його шлюби.

Сінітта та Бред Пітт

Співачка Сінітта була на вершині своєї слави, коли наприкінці 1980-х познайомилася з маловідомим актором на ім'я Бред Пітт.

Пара зустрічалася два роки, але сором'язливому Пітту було важко наздогнати свою дівчину, що любить вечірки, і стосунки розвалилися.

Сінітта та Бред Пітт

"Я думаю, що була для нього надто дикою", — розповідала співачка. До того ж їхній роман не витримав випробування відстанню. Пітт постійно був на зйомках, а коли був удома, то хотів романтики вдвох, а не веселитися у клубах.

"Він базувався в Лос-Анджелесі та мав бути там на прослуховуваннях і зйомках, а я була в турне. У нас не було Інтернету або WhatsApp в кінці 80-х, все, що у нас було в ті дні, це факс, телефон чи автовідповідач", — розповідала співачка, скаржачись, що відправляла Бреду Пітту 40-сторінкові факси, а він відповідав одним словом.

Проте колишня пара залишилася друзями, і Бред навіть написав їй привітання, коли вона усиновила двох дітей у 2008 році.

Лів Тайлер та Хоакін Фенікс

Лів Тайлер та Хоакін Фенікс – зіркові актори, але вони здаються надто різними. Проте вони траплялися. І Лів навіть називала Фенікса своєю "першим коханням".

Вони познайомилися в середині 1990-х на зніманні фільму "Винахід Ебботов". Лів Тайлер говорила, що це було кохання з першого погляду.

Лів Тайлер та Хоакін Фенікс Фото: Getty Images

"Я просто сподівалася і молилася, що любитиму його вічно", — розповідала Лів пізніше. Сам Фенікс говорив, що "набув кращого друга".

Вони дружать досі та Лів Тайлер вважає Хоакіна та його сестер своєю родиною.

Ніколь Кідман та Ленні Кравіц

Ніколь Кідман та Ленні Кравіц почали зустрічатися після гучного розриву з Томом Крузом у 2001 році.

Попри спроби приховати свої стосунки від уваги, пара, яка, як повідомляється, зустрічалася протягом року, часто була помічена разом у Нью-Йорку.

У 2007 році в інтерв'ю Vanity Fair Ніколь натякнула, що вони з Ленні навіть якийсь час були заручені, але, на жаль, нічого не вийшло.

Ніколь Кідман та Ленні Кравіц

"Це було просто неправильно. Я не була готова. Ми не були готові", — говорила актриса.

Наперекір розриву, Ленні та Ніколь залишилися друзями, а з донькою Ленні – Зої Кравіц, Ніколь Кідман знімалася у серіалі "Велика маленька брехня". Сам Ленні називав свою колишню "приголомшливою".

Джанет Джексон і Меттью Макконахі

На початку нульових Меттью Макконахі був одним із найбільш популярних акторів Голлівуду завдяки своїм ролям у фільмах "Як позбутися хлопця за 10 днів" та "Невдача на старті".

Джанет Джексон і Меттью Макконахі Фото: Getty Images

Кажуть, що з Джанет він познайомився на церемонії "Греммі" 2002 року, коли вони разом вручали нагороду. Але коли вони обоє підтвердили роман, то зазначили, що це був дуже короткий зв'язок.

Піт Девідсон і Кейт Бекінсейл

Піт Девідсон відомий як головний серцеїд Голлівуду. У нього навіть був довгий роман з Кім Кардаш'ян, зв'язок з Аріаною Гранде, Емілі Ратаковськи та багатьма іншими.

Але у 2019 році Піт Девідсон мав роман з Кейт Бекінсейл попри 20-річну різницю у віці.

Піт Девідсон і Кейт Бекінсейл

Вони пристрасно цілувалися на хокейному матчі у Нью-Йорку. І фліртували на "Золотому глобусі".

Пізніше Піт розповідав, що "всі його дядьки розлютилися", коли він почав зустрічатися з Кейт. А в інтерв'ю Charlamagne Tha God у лютому 2020 року Піт сказав: "Кейт — одна з найкумедніших дівчат, яких я коли-небудь зустрічав". За його словами, вони обоє були не готові до довгих відносин, сам він потрапив до реабілітаційного центру, а Кейт була зайнята роботою.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про всіх дівчат, з якими зустрічався Піт Девідсон.