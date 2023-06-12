Ріта Ора з'явилася на виступі у прозорій сукні з глибоким вирізом

Вона ніколи не соромиться хвалитися своєю фігурою у відвертих вбраннях.

32-річна британська співачка Ріта Ора продемонструвала свою чудову статуру в прозорому ансамблі. Фотографії відвертого образу зірка сцени опублікувала у своєму Instagram-акаунті.

Поп-зірка позувала у прозорій червоній сукні з глибоким декольте та мереживним дизайном, показуючи з усіх боків відточену у спортзалі фігуру. Під сукнею вона надягла відповідну червону спідню білизну і доповнила ефектний ансамбль золотим намистом. Рита залишила розпущеними свої кучеряві світлі локони і зробила яскравий макіяж.

Ріта Ора Фото: Instagram @ritaora Ріта Ора Фото: Instagram @ritaora

Відвертий аутфіт співачка обрала, щоб приєднатися до Рассела Кроу на виступі на честь святкування 52-річчя Кайла Сенділендса у Сіднеї. У публікації Ора також поділилася фотографією із 59-річним актором.

"Невеликі дрібниці в ці довгі вихідні. Дякую за спогади з тими, кого я люблю, і @russellcrowe за те, що запросив мене приєднатися до вас у Сіднеї, це була честь, і я ніколи цього не забуду!" — підписала зірка сцени пост.

Нагадаємо, Ріта Ора прогулялася Ліверпулем в образі від українського бренду.

Також Фокус писав, що Ріта Ора вийшла на публіку в образі за 7400 доларів.