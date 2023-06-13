56-річна Сальма Хаєк показала фігуру в блакитному бікіні

У свої роки зірка екрану може похвалитися розкішною фігурою.

56-річна мексикано-американська акторка Сальма Хаєк Піно продемонструвала струнку та підтягнуту фігуру. У своєму Instagram-акаунті знаменитість опублікувала фотографію, зроблену під час відпочинку на яхті.

Зірка фільму "Бандитки" позувала у ніжно-блакитному купальнику та чорних сонцезахисних окулярах, насолоджуючись похмурим днем в океані. Акторка, здавалося, була без макіяжу, коли відпочивала на яхті, та поділилася нагадуванням та повідомленням подяки своїм 24,5 мільйонам підписників у підписі до публікації.

"Деяким людям не подобаються сірі будні, але я думаю, що кожен день дорогоцінний. Люблю свій тиждень, що б він не приніс ❤️", — написала Хаєк.

Сальма Хаєк Фото: Instagram salmahayek

Шанувальники у коментарях залишили безліч приємних компліментів позачасовій красі володарки "Оскара".

"У цієї жінки колись була погана фотографія, ВАУ!" — написав один чоловік. Інший зазначив: "Поруч із вогнегасником, бо тобі жарко. Хороша думка".

Нагадаємо, у квітні 2023 року Сальма Хаєк Піно порадувала фанатів, поділившись фото у схожому жовтому бікіні і без макіяжу.

Також Фокус писав, що Сальма Хаєк гордо показала сивину та зморшки на фото без макіяжу.