Король Чарльз ІІІ не може виселити принца Ендрю з маєтку: що придумав герцог Йоркський

Скандальний син Єлизавети ІІ, як мінімум, до кінця літа 2023 залишається в Royal Lodge.

Король Чарльз ІІІ не може змусити свого молодшого брата принца Ендрю слухатися його та виселитися з маєтку. Про це пише Page Six.

Суперечка щодо нерухомості між синами Єлизавети ІІ набула масштабів фарсу, коли скандальний принц Ендрю висміює кампанію тиску свого старшого брата, щоб змусити його залишити свій дім, який, теоретично, є подарунком короля.

Ендрю найняв будівельників, щоб зробити необхідний ремонт у зв’язку з проблемами вогкості та цвілі в його будинку Royal Lodge вартістю 46 мільйонів доларів, щоб не дати своєму брату виселити його з дому. Тому поки йде робота, він не виїде, якщо король забере ключі.

Спочатку Ендрю, який був змушений відмовитися від королівських обов’язків після скандальної справи про сексуальне насильство, стверджував, що не може дозволити собі виконувати роботи в королівському маєтку, який включає в себе басейн і тенісний корт, і який він все ще ділить з колишньою дружиною Сарою Фергюсон.

Принц Ендрю Фото: The Royal Family

"Робота на Royal Lodge почалася цього місяця і триватиме до кінця літа", — зазначає джерело.

Принц Ендрю та принц Гаррі Фото: Getty Images

Нагадаємо, король Чарльз ІІІ планував вимкнути брату комунальні послуги, щоб змусити його виселитися з маєтку.

Також Фокус писав про рідкісну публічну появу принца Ендрю та Сари Фергюсон.