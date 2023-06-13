Знаменита акторка зараз часто з'являється на публіці, просуваючи свій новий проєкт.

48-річна американська акторка та продюсерка Єва Лонгорія продемонструвала ідеальний штанний костюм оверсайз. Знаменитість сфотографували папараці, коли вона прибула до студії ABC у Нью-Йорку для просування свого нового фільму. Про це пише Daily Mail.

Зірка серіалу "Відчайдушні домогосподарки", комедійна драма якої Flamin' Hot зараз транслюється, була розкішною у світло-коричневому костюмі, який складався з довгих штанів і оверсайз піджака з укороченими рукавами. Під нього вона підібрала кремову кофту й туфлі на платформі нейтрального тону з відкритим носком.

Як аксесуари зірка екранів обрала два золоті намиста й браслети на лівій руці. Довге темне волосся Лонгорії було розділене проділом посередині й укладене вільними хвилями. Акторка усміхалася та махала фанатам, коли прибула до студії.

Єва Лонгорія Фото: Getty Images

Flamin' Hot — режисерський дебют Єви Лонгорії, в якому розповідається історія Річарда Монтаньєса (Джессі Гарсія), який стверджує, що винайшов Flamin' Hot Cheetos.

Нагадаємо, на прем'єрі драми на Міжнародному фестивалі латиноамериканського кіно в Лос-Анджелесі Єва Лонгорія з'явилася в чорній мінісукні зі шлейфом.

Також Фокус писав, що Єва Лонгорія вийшла на червону доріжку в обтислій мереживній сукні.