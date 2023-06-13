Дженніфер Лопес та Бен Аффлек поцілувались на червоній доріжці (фото)

Знаменитості стали гостями премʼєрного показу картини "Флеш".

53-річна американська співачка Дженніфер Лопес та 50-річний актор Бен Аффлек поцілувалися на червоній доріжці премʼєри фільму "Флеш". Про це пише Page Six.

Зіркова пара не могла відірвати руки одне від одного, прогулюючись по червоній доріжці та позуючи перед камерами.

Артистка та бізнеследі обрала для публічної появи чорно-бежеву сукню з топом та спідницею зі шлейфом. Вбрання знаменитості підкреслило її декольте.

Дженніфер Лопес та Бен Аффлек Фото: Getty Images

Свій вечірній образ Джей Ло прикрасила чорним клатчем, а на голові зробила гладкий кінський хвіст.

50-річний Аффлек, зі свого боку, позував поруч з дружиною у чорному костюмі на заході, який проходив у комплексі Ovation Hollywood у Лос-Анджелесі.

Актор, який повторює свою роль Бетмена у фільмі "Флеш", також з’явився в групових зйомках з режисером Енді Муск’єтті та американським актором Езрою Міллером.

Дженніфер Лопес та Бен Аффлек Фото: Getty Images

Це не вперше, коли зіркова пара, яка уклала шлюб улітку 2022 року, цілується на червоній доріжці.

Дженніфер Лопес Фото: Getty Images

Нагадаємо, 53-річна Дженніфер Лопес в ефектній сукні прорекламувала свій алкогольний напій.

Також Фокус писав про те, як виглядає маєток Дженніфер Лопес за 60 млн доларів всередині.