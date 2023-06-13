Папараці зняли, як Джефф Безос фотографував наречену на яхті за $500 мільйонів (фото)

Майбутнє подружжя проводить час на розкішній яхті біля берегів Італії.

59-річний американський підприємець і мільярдер Джефф Безос та його наречена, 53-річна журналістка Лорен Санчес відпочивають на мегаяхті Koru вартістю 500 мільйонів доларів у Портофіно, Італія. Папараці зняли пару в той час, коли Безос фотографував свою кохану на борту. Про це пише PageSix.

Колишня ведуча новин продемонструвала свою підтягнуту статуру в чорному купальнику, тоді як засновник Amazon був у простій чорній футболці та яскравих плавках.

Разом із парою на борту відпочивали діти Санчес. Вона виховує 19-річного сина Евана і 15-річну дочку Еллу від колишнього чоловіка Патріка Уайтселла, а також 22-річного сина Нікко від колишнього Тоні Гонсалеса.

Нещодавно стало відомо, що банківський рахунок 53-річної Лорен Санчес значно збільшиться з того моменту, як офіційно стане дружиною мультимільярдера. Вона могла б заробляти мінімум мільйон доларів за "кожен рік одруження", розповідає адвокат Бретт Уорд.

Нагадаємо, Джефф Безос зробив пропозицію своїй коханій.

Також Фокус писав про відверте інтерв'ю Джеффа Безоса та Лорен Санчес з приводу їхніх стосунків.