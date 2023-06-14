82-річна зірка "Гаррі Поттера" з'явилася оголеною на обкладинці Vogue

Акторка Міріам Марголіс у відвертому інтерв'ю зізналася, що ненавидить свою фігуру.

82-річна англо-австралійська акторка Міріам Марголіс стала зіркою липневого номера британського Vogue. На обкладинці глянцю зірка постала оголеною. Крім того, в інтерв'ю журналу вона розповіла про своє тіло і про майбутню операцію на серці.

Зірка "Гаррі Поттера" була однією з найнесподіваніших зірок обкладинки, позуючи оголеною для фотосесії для щорічного номера журналу Pride. На знімку вона зображена лише у перлинному намисті та відповідних сережках, а булочки з кремом прикрили відверті частини її тіла.

Міріам Марголіс Фото: Instagram @britishvogue

Незважаючи на впевнені образи, Міріам зізналася, що щосили намагалася прийняти своє тіло, сказавши: "Мені подобається моє обличчя. Я думаю, що моє обличчя добре, тепле, відкрите і усміхнене. Але я ненавиджу своє тіло. Я ненавиджу великі сиськи [і в мене є] обвислий живіт, маленькі викривлені ноги. Я не в захваті від цього".

Вона також повідомила, що її чекає операція на серці, щоб встановити стент і додала, що не боїться складного хірургічного втручання.

"Коли ти молодий, ти ніколи не думаєш про смерть. Ти просто думаєш про свій наступний секс. Зараз я багато думаю про смерть. Щоранку, коли я встаю, я думаю: "Хм, ще один день".

Міріам Марголіс Фото: Instagram @britishvogue

В інтерв'ю глянцю Міріам також міркувала про момент, коли зізналася батькам, що вона лесбіянка. Зірка зізналася, що це "зачепило їх", і її мати змусила її присягнути на Торі, що вона ніколи більше не займатиметься сексом з іншою жінкою.

"Мені ніколи не було соромно за те, що я лесбіянка. Я знала, що це не було злочином, тому що це була я. Я не могла бути злочинницею".

Міріам Марголіс Фото: Instagram @britishvogue

Міріам Марголіс приєдналася до безлічі зірок ЛГБТК+, включаючи Нкуті Гатву, Жанель Моне та Беллу Ремсі, що позують для липневого номера Vogue, присвяченого темі "Гордість і радість".

Також Фокус писав, що Майлі Сайрус з'явилася на обкладинці Vogue та дала відверте інтерв'ю.