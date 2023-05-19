"Мене суворо засудили". Майлі Сайрус з'явилася на обкладинці Vogue та дала відверте інтерв'ю

Для червневого номера британського глянцю поп-принцесу знімав зірковий Стівен Мейзел.

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Кар'єра Майлі Сайрус була дуже вдалою. Дочка відомого виконавця Біллі Рея, хрещениця ікони кантрі Доллі Партон, вона була приречена на успіх. Однак після підліткового серіалу "Ханна Монтана" вона радикально змінила імідж, встигла вийти заміж за Ліама Гемсворта, розлучитися та написати пісні, які миттєво стали хітами. В інтерв'ю британському Vogue вона розповіла про славу та про саму себе.

"Протягом багатьох років я носила в собі почуття провини та сорому через те, скільки суперечок і прикростей я справді викликала", — каже вона, а потім жартує, що взагалі не розуміє, навіщо вона тут знаходиться і знімається для обкладинки.

Майлі Сайрус на обкладинці Vogue

Втім, Майлі лукавить, вона дуже хотіла, щоб її фотографував саме Стівен Мейзел і їй подобаються її образи у стилі 1990-х.

Майлі Сайрус для Vogue

Останнім часом вона майже не давала інтерв'ю, воліючи, щоб її пісні говорили за неї. Так було з хітом Flowers з альбому Endless Summer Vacation, який, як вважається, вона написала про свого колишнього чоловіка Ліама Гемсворта.

Пісня провела вісім тижнів на вершині чартів Billboard США, а ще 10 тижнів поспіль посідала перше місце у Великій Британії. На початку травня пісня стала найшвидшою піснею в історії Spotify, яка набрала мільярд прослуховувань. Після релізу вона пішла танцювати зі своєю командою у клубі Sunset у The West Hollywood Edition.

Майлі Сайрус на обкладинці Vogue

"Приблизно о першій ночі Lil Nas X заходить у клуб і ставить мені найцікавіше питання. Він сказав: "Ти так турбуєшся про те, наскільки успішні "Квіти"? Я не турбувалась, у мене навіть немає телефону, щоб подивитися, на якому вона місці. Це не мало для мене значення, бо нічого не змінило б», — сказала Майлі.

"Насправді я не шукаю уваги. Але я його привертала, тому що відрізнялася від персонажа Ханни Монтани. Коли тобі 20 або 21 рік, тобі є що доводити: "Я не мої батьки". "Я та, хто я є", — каже Майлі, і зазначає, що тільки-но починає розбиратися в тому, що відбувалося.

Майлі Сайрус для Vogue

"Протягом багатьох років я носила в собі почуття провини і сорому через те, скільки суперечок і прикростей я справді викликала. Тепер, коли я доросла, я розумію, як суворо мене судили. У дитинстві мене жорстоко засуджували дорослі, а тепер, ставши дорослою, я розумію, що ніколи не став би настільки різко засуджувати підлітка", — каже співачка.

Після Ліама Хемсворта вона мала кілька романів. Кілька років тому вона почала зустрічатися з Максом Морандо, барабанщиком гурту Liily, з яким вона виступала кілька разів.

"Ми познайомилися на побаченні наосліп, яке організували наші друзі. Я подумала: "Гірше, що може статися, це те, що я просто піду", — але вона не пішла і вони зустрічаються досі.

Майлі Сайрус для Vogue

Майлі Сайрус зізнається, що зараз для неї найкраща стратегія зберігати реальність. Вона не вживає алкоголю та любить прогулянки з друзями.

"Справа не в тому, щоб бути серйозною. Я просто еволюціонувала. Я знаю, що раніше була божевільною. Я знаю, що раніше була веселою. Ви кажете, що я була дикою. Я кажу, що була молода", — вимовляє вона рядок. зі своєї нової пісні, яка, напевно, стане хітом.

Нагадаємо, раніше колишній чоловік Майлі Сайрус, Ліам Гемсворт, подав на неї до суду через її пісню Flowers, вважаючи, що вона обмовила його.