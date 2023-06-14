Королева Йорданії Ранія продемонструвала елегантний образ (фото)

Монарша особа відвідала випускний вечір в академії, яку заснувала у 2004 році.

Королева Йорданії Ранія відвідала місцевий випускний вечір. Про це монарша персона повідомила у своєму Instagram.

Королева Ранія Аль-Абдулла виглядала приголомшливо в квітчастій ніжно-рожевій сукні Dolce & Gabbana, коли відвідала церемонію вручення дипломів у Міжнародній академії в Аммані.

"Вітаю всіх випускників Йорданії! В Міжнародній Академії — сьогодні випускний Аммана", — прокоментувала захід монарша персона.

Вона доповнила приталений образ із довгими рукавами тонким сріблястим поясом із золотою застібкою.

52-річна королева, яку часто хвалять за бездоганний смак, поєднала сукню довжиною до колін із воланами та елегантним туфлями-човниками з рожевого золота та рум’яної сітки з гострим носком від Dior.

Свіжий і літній наряд доповнила її маленька сумка Dolce & Gabbana "Sicily" блідо-сірого кольору.

Ювелірні прикраси королеви Ранії були елегантними та оригінальними, особливо її рожевий перстень "1919" від ліванського дизайнера Ральфа Масрі.

Королева Ранія

Мати чотирьох, яка заснувала Міжнародну академію в Аммані в 2004 році, розпустила своє волосся та зберегла природний макіяж для важливої події.

Королева Ранія Фото: Queen Rania Al Abdullah

Нагадаємо, королева Ранія вийшла на публіку в ніжно-блакитній сукні від ліванського дизайнера.

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