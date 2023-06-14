Гейлі Бібер критикує фанатів за "неприємні коментарі" до постів Селени Гомес

Дружина Джастіна Бібера закликала своїх фанатів припинити цькування Селени Гомес.

Між 26-річною американською моделлю Гейлі Бібер та 30-річною американською акторкою Селеною Гомес багато років ходили чутки про ворожнечу, проте наприкінці березня цього року зірки остаточно помирилися. Тепер дочка Стівена Болдуїна розкритикувала своїх шанувальників за "неприємні коментарі" до постів Гомес, і закликала припинити їх писати.

"Якщо ви залишаєте підлі або грубі коментарі від мого імені до чиїхось постів, просто знайте, що я цього не хочу, і я ніколи не підтримуватиму чи виправдовуватиму ненависні, підлі або неприємні коментарі", — написала модель у своїх Instagram Stories.

Публікація Гейлі Бібер Фото: Instagram haileybieber

Засновниця Rhode продовжила: "Це не стосується мене. Якщо ви берете участь у цьому, ви є частиною культури, частиною якої я не хочу бути. Будь ласка, будьте милими або нічого не говоріть взагалі".

Публікація дружини Джастіна Бібера з'явилася за кілька днів після того, як користувачі Instagram написали багато гнівних коментарів під постом Селени. Фанати Гейлі звинувачують акторку в тому, що вона нібито ревнує до Джастіна Бібера. До речі, Селена та Джастін були однією з найвідоміших зіркових пар 2010-х і загалом зустрічалися майже десять років.

Гейлі та Джастін Бібер Фото: Instagram @justinbieber

"Соромтеся себе причиною всієї безглуздої драми тільки для якогось впливу. Шкода", — написав один користувач, а інший назвав зірку "Вбивства в одному будинку" "майстром маніпуляцій".

"Досить грати в жертву, це огидно, тобі 30! подорослішай", — додав інший хейтер.

Нагадаємо, з 2018 року, коли Гейлі Болдуїн та Джастін Бібер одружилися, в Мережі активно обговорювали ймовірну сварку відомих жінок. Восени 2022 року Селена та Гейлі навіть разом сфотографувалися, однак і цього фанатам було мало, вони продовжували говорити про ворожнечу між знаменитостями.

Також Фокус писав про те, чому Джастін Бібер не коментує ворожнечу своєї дружини та колишньої коханої.