Вікторія Бекхем продемонструвала ідеальну сукню-піджак (фото)

Зіркове подружжя Бекхемів з двома дітьми відвідали модний показ.

49-річна британська співачка та дизайнерка Вікторія Бекхем продемонструвала ідеальну сукню-піджак на літо 2023. Знімками мама чотирьох ділиться у своєму Instagram.

Знаменитість відвідала показ свого бренду одягу в компанії чоловіка та дітей. Для заходу Вікторія обрала чорну мінісукню-піджак з глибоким декольте. До образу дизайнерка додала чорні колготки та матові туфлі-човники в тон основного наряду. Волосся дружина Девіда Бекхема залишила розпущеним та зробила вечірній макіяж.

"Літо на #VictoriaBeckham та #VBEyewear!! Так весело святкувати. Я вас усіх так люблю @DavidBeckham, @CruzBeckham, #HarperSeven 💕💕 xx Цілую", — прокоментувала британська зірка.

Родина Бекхем

Тим часом 48-річний Девід підтримав колірне рішення своєї коханої, обравши total-black образ. А 11-річна Гарпер, єдина донька подружжя, була в ніжно-рожевій сукні та кросівках. Круз зробив ставку на спортивний образ.

"Яка гарна сім'я 🖤", "Одна з найбільших модних ікон ✨", "Бажаю, щоб ви двоє були разом все життя👏 єдина пара знаменитостей, яка так довго разом, тепер називається любов'ю", — пишуть в коментарях фоловери Вікторії.

Вікторія Бекхем Фото: Victoria Beckham/Instagram

Нагадаємо, Вікторія Бекхем та Нікола Пельтц розвіяли домисли про свою ворожнечу.

Також Фокус писав про літній вікенд родини Бекхемів у Японії.