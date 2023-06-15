Кортні Кокс зворушливо привітала доньку з Днем народження (фото)

Дочці знаменитої акторки виповнилося 19 років.

58-річна американська акторка Кортні Кокс привітала свою єдину дитину, дочку Коко Аркетт, із 19-річчям. Зворушливими фотографіями знаменитість поділилася у своєму Instagram-акаунті.

"З днем народження, Коколіусе! Я люблю тебе і твоє миле, дбайливе, чуйне, гостре, оригінальне, солоне, дотепне, красиве серце ♥️♥️♥️", — написала Кортні під постом.

Хресна дівчини, 54-річна акторка Дженніфер Еністон, яка працювала з Кокс над культовим серіалом "Друзі", оцінила святкову публікацію.

Зірка "Крика" виховує дочку від колишнього чоловіка Девіда Аркетта, з яким вона була одружена з 1999 по 2013 рік. Зараз Кортні зустрічається із Джонні МакДейдом. Як відомо, вони разом близько восьми років, проте свої стосунки так і не скріпили офіційним шлюбом.

У січні минулого року вона говорила з People про перспективу одружитися з Джонні. Вона сказала: "Я не знаю. Я точно не проти. Я просто не думаю про це".

Нагадаємо, Кортні Кокс розповіла, як батько просив її завершити кар'єру у Голлівуді.

Також Фокус писав про рідкісний вихід у світ Кортні Кокс та її бойфренда.