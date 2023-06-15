Том Голланд дав рідкісний коментар про його стосунки із Зендеєю

Зіркову пару запідозрили в романі у 2019 році.

27-річний британський актор Том Голланд розповів про стосунки із Зендеєю. Про це пише Hollywood Reporter.

Назвавши свої стосунки із коханою "сакральними", Том у свіжому інтерв’ю пояснив, чому вони завжди тримали все в таємниці.

Наразі актор рекламує свій новий серіал "The Crowded Room". Під час одного з інтерв’ю, коли Тома запитали про його стосунки із Зендеєю, він сказав: "Наші стосунки — це те, що ми неймовірно захищаємо, і ми хочемо зберегти їх якомога сакральними".

Том також розповів, що він і Зендея відчувають, що вони не "повинні" нікому пояснювати свої стосунки.

"Ми не думаємо, що ми комусь зобов’язані, це наша справа, і це не має нічого спільного з нашою кар’єрою", — сказав він виданню.

Том Голланд та Зендея Фото: Tracy Borman\Twitter

Чутки про стосунки "Людини-павука" і Зендеї з’явилися ще у 2019 році, але тоді обидва їх спростували. Через два роки папараці помітили їх за поцілунками в машині, що підтвердило, що вони зустрічаються.

Незважаючи на те, що двоє акторів неодноразово публікували фотографії та підписи, наповнені коханням, вони завжди утримувалися від публічних заяв про свої стосунки, а також від відвідування спільних заходів.

Том Голланд та Зендея Фото: Getty Images

Нагадаємо, Зендея показала рідкісні кадри Тома Голланда на честь його 27-річчя.

Також Фокус писав про критику нового серіалу Тома Голланда.