Spotify відмовився від збиткового подкасту Меган Маркл

Перший епізод Archetypes був запущений у серпні минулого року в рамках операції на 20 мільйонів фунтів стерлінгів.

Подкаст Меган Маркл Archetypes більше не виходитиме на Spotify. Потокова платформа та герцоги Сассекські вирішили "розлучитися" і принц Гаррі та Меган Маркл втратять частину прибутку, оскільки її проєкт був збитковим. Про це пише Daily Mail.

Другого сезону подкасту Меган Маркл "Архетипи" на Spotify не буде. Компанія починає вносити зміни та оновлювати свою продукцію.

Потоковий гігант та Archewell Audio опублікували спільну заяву в четвер увечері, в якій йдеться про те, що вони "взаємно погодилися розійтися, і пишаються серіалом, який ми зробили разом".

Повідомляється, що наприкінці 2020 року Меган та її чоловік Гаррі підписали контракт зі Spotify на 20 мільйонів доларів для проєкту, але інсайдери, близькі до аудіогіганта, стверджують, що королівське подружжя не виконало контрольний показник продуктивності, необхідний для отримання повної виплати.

Рішення відмовитися від шоу герцогині Сассекської, в якому досліджуються "ярлики, які намагаються стримувати жінок", було за обговореннями кілька місяців тому про продовження його для другого сезону.

Але Меган Маркл все ще планує створити більше подкастів та знайти новий будинок для свого серіалу, в якому раніше брали участь її подруга та зірка тенісу Серена Вільямс, попсенсація Мерайя Кері та південноафриканський комік Тревор Ноа.

Меган Маркл та Серена Вільямс Фото: Instagram Serena Williams

Закриття шоу відбулося після того, як джерела, близькі до герцога і герцогині Сассекського, заявили, що пара перестане знімати відверті документальні фільми Netflix, публікувати мемуари та давати інтерв'ю, які критикують королівську родину, оскільки їм більше нічого сказати.

Це сталося після того, як Spotify оголосив, що звільняє близько 200 співробітників — близько двох відсотків їхньої робочої сили, — які працюють у своїх командах з подкастів. У компанії послалися на труднощі з отриманням прибутку від подкастів, попри їхню популярність серед слухачів.

Є також припущення, що Меган незабаром може почати вести свій блог про здоров'я та спосіб життя Tig, щоб конкурувати з вебсайтом Goop Гвінт Пелтроу, який, як повідомляється, коштує 200 мільйонів фунтів стерлінгів.

Принц Гаррі та Меган Маркл заробили мільйони після переїзду до Каліфорнії. Мемуари принца Гаррі, як повідомляють, принесли їм 20 мільйонів доларів.

Пара також поєдналася з Netflix для створення документального серіалу під назвою "Гаррі та Меган".

Нагадаємо, раніше королівські експерти припустили, що діти Гаррі та Меган Маркл залишаться на самоті, коли виростуть. Батьки відірвали їх від родини і тепер Лілібет та Арчі змушені рости без кузенів.