Сальма Хаєк змінила вечірні сукні на джинси та кардиган (фото)

Зірка екранів повертається додому після просування нового проекту.

56-річна мексикано-американська акторка Сальма Хаєк Піно була помічена у простому та комфортному образі у міжнародному аеропорту імені Джона Кеннеді у Нью-Йорку. Знаменитість відлетіла додому після просування нового сезону "Чорного дзеркала". Про це пише Daily Mail.

Знаменита акторка, яка також є громадянкою США, була одягнена у смугастий кардиган поверх білого топу, темно-сині джинси та кілька чорних черевиків на платформі. Зірка фільму "Бандитки" несла велику чорну сумку Balenciaga у вигляді пісочного годинника, в якій зберігалося все її дорожнє приладдя.

Волосся Хаєк розпустила і випростала. Вона завершила своє дорожнє вбрання парою сережок, намистом з великим кулоном на срібному ланцюжку та кільцем.

На іншому зображенні Хаєк виходила на вулицю у супроводі особистого охоронця. Чоловік, сфотографований за акторкою, був у чорному піджаку поверх білої класичної сорочки з довгими рукавами, сірих джинсах і кросівках.

Нагадаємо, Сальма Хаєк Піно була помічена у стильному образі total black на шляху до студії Good Morning America на Таймс-сквер.

Також Фокус писав, що Сальма Хаєк розповіла про зйомки у "Чорному дзеркалі".