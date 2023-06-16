Справжній "Диявол носить Prada": Анна Вінтур шукає персональну помічницю

Вона отримуватиме від 60 до 80 тисяч доларів на рік, але працювати з грізним головним редактором Vogue буде нелегко.

З'явився шанс потрапити в справжню атмосферу книги-бестселера "Диявол носить Prada". Головна редакторка Vogue Анна Вінтур шукає собі нову помічницю, із зарплатою від 60 до 80 тисяч доларів на рік. Vogue Conde Nast наймає асистента, в обов'язки якого входить управління календарем, зустрічами та заходами 73-річної Анни Вінтур. Про це пише Daily Mail.

Як і Енді Сакс з бестселера "Диявол носить Prada", асистент прийматиме дзвінки, розсилатиме листи, складатиме графіки та забезпечуватиме Ганні Вінтур комфортну атмосферу для роботи.

Vogue шукає випускника коледжу, що пройшов від одного до двох років стажування чи досвіду роботи, де вони надавали "адміністративну підтримку, в ідеалі у сфері цифрових медіа, контенту чи видавничої справи".

Місце роботи – штаб-квартира Conde Nast у центрі Нью-Йорка, у Світовому торговому центрі.

Офіс Анни Вінтур у штаб-квартирі Conde Nast

Хоча Анна не згадується на ім'я, в оголошенні йдеться, що ця посада призначена для "помічника головного редактора американського Vogue та глобального директора за контентом".

А це саме Анна, адже вона стала головним редактором Vogue у 1988 році. А в 2020 році вона додала другий титул і стала глобальним директором контенту.

Анна Вінтур Фото: Скриншот

Щоб досягти успіху, ідеальний кандидат має бути "впевненим у собі, повним ентузіазму та емоційно розвиненим", а також бути "прекрасним комунікатором, співробітником, орієнтованим на пошук рішень" з "цілеспрямованим ставленням, урівноваженим скромністю та готовністю вчитися".

Колишня помічниця Вінтур раніше розповідала, що кандидатам належить пройти п'ять раундів співбесід, а шостий — із самою Анною, яка триває лише "дві хвилини".

У будь-який момент часу Анна має два або три стажисти.

У своїй книзі "Анна: біографія" 29-річна авторка Емі Оделл взяла інтерв'ю у кількох колишніх помічниць Анни, щоб отримати буквальний виклад того, як виглядає типовий день головної редакторки Vogue.

Робочий день помічника починається о 7.30 ранку. Одна з помічниць починає відповідати на електронні листи Анни, прослуховує її голосові повідомлення, пише для неї повідомлення, розкладає щоденні газети та приносить Анні каву та сніданок.

Помічниці Анни Вінтур перед Met Gala Фото: Соцмережi

Один із колишніх помічниць порівняла деякі моменти реальної роботи з фільмом та книгою. І підтвердила, що вона буквально бомбардує помічників повідомленнями.

"Вона завжди з тобою на зв'язку. Це були б просто постійні електронні листи, вона просто весь час їх надсилала. Щоразу, коли її не було в офісі, можна було розслабитися. Потім вона увійшла до офісу. І це було дуже схоже на "Диявол носить Prada", коли всі такі: "Вона йде!" — Розповіла колишня помічниця.

У книзі також стверджується, що, як і у фільмі, помічниці не можуть ходити до туалету, якщо у приймальні вони залишаються на самоті.

Колишня помічниця Рей Вакілі каже, що її досвід роботи під керівництвом Анни був "крутим прискореним курсом у житті".

"Анна така неймовірна жінка, що я думаю, що багато людей не розуміють, що вона настільки залучена до всіх аспектів цього журналу, чи то огляди фільмів, чи книги, які рецензуються, вона читала їх, вона спостерігала за ними, вона дуже залучена до політики. Це був справді крутий прискорений курс у житті. Крім того, мені подобалося просто стежити за такою неймовірною жінкою", — зізналася Рей.

Раніше ще одна асистентка Анни Вінтур, Лілі Став Гілдор, розповіла про роботу у Vogue. Вона працювала на Анну Вінтур із січня 2014 року до травня 2015 року.