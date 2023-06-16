Софі Вессекська вийшла на публіку в білосніжному образі (фото)

Невістка покійної королеви Єлизавети ІІ відвідала відкриття центру для сліпих людей.

Герцогиня Единбурзька Софі вийшла у світ у білосніжному образі. Про це повідомляє RNIB.

Дружина молодшого сина покійної королеви Єлизавети ІІ, принца Едварда, приєдналася до співробітників і прихильників, щоб офіційно відкрити новий лондонський офіс – The Grimaldi Building на Pentonville Road.

Для виходу у світ графиня Вессекська обрала легку білосніжну сукню міді від Gabriela Hearst, доповнивши офіційний образ яскравою сумочкою від Sophie Habsburg та лаконічними прикрасами. Волосся дружини принца Едварда було розпущене.

Софі Вессекська

"Від сенсорних систем освітлення та вбудованих тактильних поверхонь до кодів NaviLens із аудіоописами ключових зон і спеціально побудованої Serenity Room для людей, які відчувають сенсорне перевантаження, ця будівля була розроблена таким чином, щоб бути інклюзивною для кожного відвідувача", — зазначають на сторінці Національного інституту сліпих людей (RNIB).

Софі Вессекська

Графиня Софі та принц Ендрю одружилися у 1999 році. Вони виховують двох спільних дітей — сина Джеймса та доньку Луїзу.

Нагадаємо, Софі Вессекська повторила образ Кейт Міддлтон.

Також Фокус писав про конфуз дружини принца Едварда на публіці.