Лілі-Роуз Депп була помічена в обіймах коханої у супермаркеті (фото)

Дочка Джонні Деппа та репер 070 Shake відверто показують свої почуття на публіці.

24-річну американську акторку та модель Лілі-Роуз Депп помітили у супермаркеті в Нью-Йорку з дівчиною, 25-річною американською співачкою Даніель Бальбуен, яка виступає під псевдонімом 070 Shake. Папараці зняли дівчат, коли вони обіймалися біля прилавків у продуктовому відділі. Про це пише Daily Mail.

Навіть під час випадкової прогулянки у Whole Foods пара не могла відірватися одна від одної. На фотографіях Лілі-Роуз притискалася до коханої.

З цієї нагоди Лілі-Роуз, чий скандальний новий серіал "Ідол" піддався різкій критиці за відверто сексуальний зміст, оголила свій підтягнутий живіт у вкороченому топі, що обтягує, і була без бюстгальтера. Також вона одягла джинси і зверху накинула чорну кофту на блискавці.

Її партнерка вибрала для виходу сині джинси, асиметричну білу кофту з принтом та сонцезахисні окуляри.

Нагадаємо, на початку травня Лілі-Роуз Депп підтвердила свої відносини з 070 Shake. Пара, яка зустрічається із середини січня, вперше викликала чутки про роман під час Паризького тижня моди цього року. Хоча в минулому Лілі-Роуз зустрічалася з відомими людьми, вона завжди намагалася тримати своє особисте життя в таємниці.

Раніше Фокус писав, що Лілі-Роуз Депп зворушливо привітала свою дівчину з днем народження.