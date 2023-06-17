Для Зендеї закрили два магазини Vivienne Westwood для приватного шопінгу

Раніше актрису не пустили до ресторану через її зовнішній вигляд, але вона підтвердила свій статус кінозірки, коли особисто для неї закрили два бутики.

Зендея довела свій голлівудський статус, коли для неї закрили два магазини Vivienne Westwood у Лондоні. Це сталося через кілька днів після того, як її не пустили в престижний римський ресторан через її вбрання. Про це пише Daily Mail.

Зовні бутиків зібрався цілий натовп з охочих потрапити всередину та з роззяв, які спостерігали, як 26-річна актриса переглядала стелажі з дизайнерськими товарами зі своїм стилістом Лоу Роучем.

Зендея в Лондоні

Після магазинів Vivienne Westwood зірка "Ейфорії" вирушила до бутіку Hermes на Бонд-стріт. А після побувала у магазині Maison Margiela.

Зендея повернулася до Великобританії після того, як їй відмовили в обслуговуванні, коли вона спробувала повечеряти в Terrazza Borromini у Римі, тому що її вкорочений топ без бретельок і штани-карго не відповідали строгому дрес-коду.

Співачка раніше заперечувала, що їй відмовили в відвідуванні ресторану в Римі, стверджуючи, що вони вирішили піти в інший ресторан, бо їли там раніше і хотіли спробувати щось нове.

А Том Голланд, бойфренд Зендеї, тим часом проводив час у Нью-Йорку з пілотом "Формули-1" Льюїсом Гемілтоном. Вони були у ресторані Sant Ambroeus у Великому Яблуку.

Зендея та Том Голланд почали зустрічатися у 2017 році, коли разом знялися у фільмі про Людину-павука. Але вони ховалися від папараці, тож вперше їх за поцілунками спіймали лише 2021 року.

Зендея та Том Голланд Фото: Getty Images

Нещодавно пара разом відсвяткувала 27-річчя актора. А також вони разом провели час у Венеції, де каталися на гондолі та відвідали блискучу вечірку Bulgari.

Зендея, як повідомляється, переїхала до будинку Тома Холланда за 3 мільйони доларів у Лондоні на початку цього року, але має також будинок у Лос-Анджелесі за 1,4 мільйона доларів у 2021 році.

Зендея і Том Голланд у Лондоні

Нагадаємо, конфуз з актрисою стався в Римі, коли вона разом із друзями намагалася відвідати ресторан Terrazza Borromini в італійській столиці, який вимагає від гостей стилю "smart casual". Вона забронювала столик, але її короткий топ, певне, не відповідав закладу. Тож Зендея зрештою пообідала в піцерії неподалік.