Зендея годувала Тома Голланда морозивом під час прогулянки у парку (фото)

Зіркова пара насолоджувалася прогулянкою сонячним лондонським парком.

26-річна американська акторка Зендея та її коханий, 27-річний британський актор Том Голланд були помічені під час прогулянки у парку зі своїм собакою. Про це пише People.

Улюблена "Спайдермена" обрала для виходу комфортний чорний образ. Акторка одягла майку, легінси та облягаючу толстовку з капюшоном. Свій аутфіт вона доповнила білими кросівками.

Тим часом Голланд, який тримав на повідку свого собаку породи шнауцер на ім'я Нун, був одягнений у рожеву футболку з графічним принтом та мішкуваті світло-блакитні джинси. Синя бейсболка, яку він надів задом наперед, і білі кросівки Nike завершили образ зірки "Людини павука".

Якоїсь миті папараці зняли, як зірка "Ейфорії" годувала свого бойфренда з ложки морозивом.

26-річна Зендея та 27-річний Голланд офіційно підтвердили свої романтичні стосунки у листопаді 2021 року, хоча до цього їх кілька разів "ловили" за поцілунками та обіймами. Зіркова пара познайомилася на зйомках фільму "Людина-павук" у 2017 році. Після оприлюднення роману вони почали частіше з'являтися на публіці та публікувати спільні кадри у соцмережах.

Нагадаємо, у недавньому інтерв'ю Зендея розповіла, що навіть після семи років дружби зі своїм партнером по фільму "Людина-павук" Томом Голландом вона все ще іноді не розуміє його британських сленгових фраз.

Також Фокус писав, що Зендея в черговий раз підігріла чутки про заручини з Томом Голландом, продемонструвавши обручку з ініціалами "Спайдермена"