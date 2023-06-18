Опубліковано новий портрет принца Вільяма з дітьми (фото)

На знімку немає Кейт Міддлтон, проте зʼявилися всі троє спадкоємців майбутнього короля Великобританії.

Оприлюднено новий портрет принца Вільяма з трьома дітьми до Дня батька 2023 року. Про це пише People.

Принц Уельський — який є батьком 9-річного принца Джорджа, 8-річної принцеси Шарлотти та 5-річного принца Луї зі своєю дружиною Кейт Міддлтон — відзначив свято, опублікувавши фотографію, яку раніше не бачили. На сімейному знімку син короля Чарльза ІІІ посміхається на камеру, обіймаючи принца Джорджа та принцесу Шарлотту, які із захопленням дивляться на свого батька. Тим часом принц Луї стоїть позаду Вільяма, обнявши його руками.

На фотографії також помічений особливий знак памʼяті королеви Єлизавети ІІ, покійної бабусі принца Вільяма. Сім'я Уельських сидить на лавці, яку подарували покійному монарху на 90-й день народження у 2016 році.

Родина Уельських Фото: Getty Images

Нова фотографія була зроблена у Віндзорському маєтку на початку цього року фотографкою Міллі Пілкінгтон. Судячи з дитячих образів, знімок було зроблено в той же день, що й фотосесія, яку випустила на честь 5-го дня народження принца Луї. Молодший син Кейт Міддлтон та принца Вільяма одягнений у той самий блакитний светр поверх картатої сорочки.

40-річна Кейт не з'явилася на портреті до Дня батька, але королівські фанати все-таки побачили її на портреті, опублікованому до дня народження принца Луї. На фото, де королівська мама штовхає сина на тачці, вона одягнена в біло-блакитний светр у смужку.

Портрет до пʼятого дня народження принца Луї Фото: princeandprincessofwales/instagram

Нагадаємо, принц Луї знову насмішив королівських прихильників.

Також Фокус писав про зворушливий жест принца Вільяма та принцеси Шарлотти на публіці.