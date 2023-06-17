Принц Вільям та принцеса Шарлотта показали зворушливі обійми (фото)

Юна принцеса підійшла до батька для тісніших обіймів на балконі Букінгемського палацу.

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У суботу принц Уельський та його єдина дочка разом з іншими членами королівської родини відвідали перший виступ під прапором правління короля Чарльза |||. Коли 40-річний принц Вільям і 8-річна принцеса Шарлотта їхали на Парад кінної гвардії і назад окремо — принц Уельський їхав верхи, а юна принцеса їхала в кареті — фотографи зняли зворушливі обійми між ними на балконі Букінгського. Про це пише People.

Після того, як король Чарльз ||| вийшовши з членами королівської сім'ї на культову терасу, щоб подивитися проліт Королівських ВПС, принц Вільям став поруч із Кейт Міддлтон і зі своїми трьома дітьми. Принц Уельський поклав руки на плечі Шарлотти, і вона присунула їх ближче для ніжних обіймів.

Принц Вільям та принцеса Шарлотта Фото: Getty Images

Пізніше як і її брати — 9-річний принц Джордж та 5-річний принц Луї — принцеса Шарлотта повернулася, щоб поговорити зі своїми батьками.

Кейт Міддлтон та принц Вільям з дітьми Фото: Getty Images

Нагадаємо, принцеса Шарлотта одягла на парад чарівну білу сукню з червоною вишивкою.

Також Фокус писав, хто із членів королівської родини був на балконі Букінгемського палацу під час Trooping the Colour 2023 року.