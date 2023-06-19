Жерар Піке збирається оголосити про заручини зі своєю новою дівчиною

Важлива новина пари з'явиться на тлі чуток про роман Шакіри з гонщиком Льюїсом Гамільтоном.

36-річний іспанський футболіст Жерар Піке планує оголосити про заручини зі своєю коханою 24-річною моделлю Кларою Чіа Марті. Про це пише Daily Mail.

Пара, яка оприлюднила свій роман минулого року після розриву футболіста із Шакірою, не соромиться виставляти напоказ свій роман. Джерела, близькі до Клари Чіа і Піке, стверджують, що пара збирається пов'язати себе шлюбом і зробить важливу заяву протягом місяця.

Жерар Піке та Клара Чіа Фото: Getty Images

"Жерар Піке та Клара Чіа збираються одружитися. Ексфутболіст і його дівчина ухвалили дуже важливе рішення. Вони також спланували ідеальний момент, щоб оприлюднити гарні новини. Оголошення буде зроблено в іншу важливу для Піке дату — весілля його брата Марка, який одружується зі своєю коханій дитинства Марії 24 червня", — повідомив інсайдер.

Жерар Піке та Клара Чіа Фото: Gerard Piqué/Instagram

Нагадаємо, 46-річна колумбійська співачка Шакіра та Жерар Піке розлучилися після 11 років стосунків. Пізніше знаменитість вирішила поїхати з дітьми — 10-річним Міланом і 8-річним Сашком — і батьками з Барселони і влаштуватися в Майамі.

Також Фокус писав, що Жерар Піке розкритикував Шакіру та її шанувальників.